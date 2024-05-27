أزمة كبيرة تهدد حلم النصر السعودي بلقب كأس الملك

يعاني النصر السعودي بشكل واضح هذا الموسم في البطولات المحلية كافة، ولا يتبقى له في الوقت الحالي سوى كأس خادم الحرمين الشريفين.

النادي الذي خسر كل شيء في طريقه نحو أمل أخير لتفادي موسم صفري، لكن عقبة جديدة ظهرت لهم على المستوى الدفاعي أخيرًا.

أزمة دفاعية تعود للسطح

في الجولة الـ33 من الدوري السعودي للمحترفين وأمام الرياض، شاهد الجميع كيف سجل اللاعب الجامايكي أندري غراي هدفًا غريبًا في شباك "العالمي".

الهدف الذي جاء في الدقيقة الـ26 بعد اختراق بشكل غريب لدفاعات النصر كان من أسباب التعادل بين الفريقين في مباراة كان من المفترض أن تكون سهلة على رفاق كريستيانو رونالدو.

ثنائية علي لاجامي وإيميريك لابورت ليست الأفضل معا، وفي الدوري السعودي أثبتا في أكثر من مناسبة عدم قدرتهما على التأقلم معا.

ذلك الخطأ تم تسجيل الكثير من الأهداف منه سابقًا، على الرغم من ذلك تم تلافيه لفترة قبل أن يعود للظهور في مواجهة الرياض.