تصعيد خطير من ريال مدريد ضد حكام الـVAR

كشفت صحيفة "‏El Debate" عن تقديم نادي ريال مدريد شكوى ضد رئيس لجنة الحكام لويس ميدينا كانتاليخو بتهمة التلاعب بالـ VAR لإلحاق الضرر بالنادي الملكي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشكوى شملت ،أيضًا، مسؤول الـVAR بالاتحاد الإسباني كلوس غوميز، والحكام: دي بورغوس، وخايمي لاتري، وكوادرا فيرنانديز، وسوتو غرادو، وغونزاليس فويرتس، ومونيز رويز، وبوليدو سانتانا، وديفيد ميدي خيمينيز".

وتشير الشكوى، التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى اتهام لويس ميدينا بإخفاء أدلة بهدف الإضرار بنادي ريال مدريد.