تصعيد خطير من ريال مدريد ضد حكام الـVAR
كشفت صحيفة "El Debate" عن تقديم نادي ريال مدريد شكوى ضد رئيس لجنة الحكام لويس ميدينا كانتاليخو بتهمة التلاعب بالـ VAR لإلحاق الضرر بالنادي الملكي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشكوى شملت ،أيضًا، مسؤول الـVAR بالاتحاد الإسباني كلوس غوميز، والحكام: دي بورغوس، وخايمي لاتري، وكوادرا فيرنانديز، وسوتو غرادو، وغونزاليس فويرتس، ومونيز رويز، وبوليدو سانتانا، وديفيد ميدي خيمينيز".
وتشير الشكوى، التي اطلعت عليها الصحيفة، إلى اتهام لويس ميدينا بإخفاء أدلة بهدف الإضرار بنادي ريال مدريد.
واتهم ريال مدريد في شكواه، بأنه يوجد غرفة عمليات سرية تابعة للجنة الحكام ملاصقة لغرفة تقنية الفيديو وغير معلن عنها، ووظيفتها إصدار تعليمات لـVAR في حالات اللعب المثيرة للجدل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الميرنغي يرى أنه يتم اختيار لقطات مضللة تضر بالنادي، بغض النظر عن طاقم تقنية الفيديو (VAR) المُعيَّن للمباراة.
وطالبوا في شكواهم بالتحقيق في هذه الاتهامات من قِبل السلطات القضائية الإسبانية، واللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن مؤخرًا أنه قدم شكوى إلى الشرطة بعد تسريب محادثات صوتية بين الحكم وتقنية حكم الفيديو المساعد إلى وسائل الإعلام المحلية لمباراة ريال مدريد وألميريا التي تضمنت العديد من قرارات التحكيم المثيرة للجدل.
وتضمن التسجيل الصوتي نقاشًا بين فرانشيسكو خوسيه هرنانديز مايسو حكم الساحة وأليخاندرو هرنانديز حكم الفيديو المساعد، حول بطاقة حمراء محتملة للاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بسبب ضرب الخصم في وجهه.
ولم يكن هناك أي استدعاء للحكم لتتم مراجعة اللقطة، لذلك كان ينبغي أن تظل المناقشة بين الحكام سرية. ويتم نشر لقطات المراجعة الرسمية فقط للجمهور.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا، يوم السبت المقبل في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.