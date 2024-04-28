الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف سر أزمته مع كوبر (فيديو)

وتابع غالي: "الأخبار التي قالت إن خلافاتي مع كوبر بسبب عمرو جمال ليست صحيحة، والحادثة التي وقعت معه بحضور أسامة نبيه، الأمر كان مجرد توتر مؤقت ناتج عن حماسة التدريبات، عنفت بالفعل عمرو في التدريبات وهو رد عليّ وقمت بالرد عليه بعنف وكابتن أسامة نبيه عاتبني واعتذرنا وعمرو كان يجلس بجانبي بعد ذلك في هذا اليوم على العشاء، ثم حدث كلام لم يعجبني وكان لي رد فعل آخر".

وأشار: "أريد أن تسألوا أي أحد في المنتخب، هل كنت أدافع عن نفسي أم عن كل اللاعبين، كانت هناك تفرقة بين لاعبي الأهلي وباقي اللاعبين".

ورد حسام غالي: "كانت وجهة نظر كوبر إنني كلاعب في وسط الملعب رقم 5 بعد محمد النني وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق، وأنا كنت أرى أنني أستحق التواجد في كأس العالم وكنت من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، لكن كوبر حرمني من ذلك".

واستطرد: "شخصية مثلي من الممكن أن تكون صداعا في رأس أي مدير فني، ومن الممكن أن يقول المدرب هذا اللاعب شخصيته قوية ولا أتحمله في الفرقة".