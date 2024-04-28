الأهلي يفوز بالحكام.. حسام غالي يكشف سر أزمته مع كوبر (فيديو)
كشف حسام غالي، نجم الأهلي المصري السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، للمرة الأولى عن سر أزمته الكبيرة مع هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر الأسبق.
وقال حسام غالي في تصريحات تلفزيونية: "أنا طول عمري مظلوم، ومشكلتي مع كوبر هو دفاعي عن لاعيبتي داخل منتخب مصر، ولو استعدنا فترة حسن شحاتة ستجده عمره ما كان يفرق في المعاملة بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل صفوف المنتخب الأول، رغم انتمائه الرهيب لنادي الزمالك المعروف عنه ولكن عمره ما ذكر كلمة سيئة عن الأهلي، لم يحدث".
وأضاف: "كوبر كان يقول للاعبي الأهلي في المنتخب أنتم بتكسبوا بالحكام، وهو لا يعرف شيئا عن الكرة المصرية، أنت رجل أرجنتيني لم تتابع الكرة المصرية إلا عندما تأتي إلينا، وقال لي مرة خلال نقاش بيننا لو أنا مدير فني لأي فريق وواجهت الأهلي (هيقطعنا)، كان بعض من لاعبي الأهلي يتعرضون للظلم داخل المنتخب في هذا الوقت".
وتابع غالي: "الأخبار التي قالت إن خلافاتي مع كوبر بسبب عمرو جمال ليست صحيحة، والحادثة التي وقعت معه بحضور أسامة نبيه، الأمر كان مجرد توتر مؤقت ناتج عن حماسة التدريبات، عنفت بالفعل عمرو في التدريبات وهو رد عليّ وقمت بالرد عليه بعنف وكابتن أسامة نبيه عاتبني واعتذرنا وعمرو كان يجلس بجانبي بعد ذلك في هذا اليوم على العشاء، ثم حدث كلام لم يعجبني وكان لي رد فعل آخر".
وأشار: "أريد أن تسألوا أي أحد في المنتخب، هل كنت أدافع عن نفسي أم عن كل اللاعبين، كانت هناك تفرقة بين لاعبي الأهلي وباقي اللاعبين".
ورد حسام غالي: "كانت وجهة نظر كوبر إنني كلاعب في وسط الملعب رقم 5 بعد محمد النني وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأحمد توفيق، وأنا كنت أرى أنني أستحق التواجد في كأس العالم وكنت من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، لكن كوبر حرمني من ذلك".
واستطرد: "شخصية مثلي من الممكن أن تكون صداعا في رأس أي مدير فني، ومن الممكن أن يقول المدرب هذا اللاعب شخصيته قوية ولا أتحمله في الفرقة".
محاولات الصلح
وعن محاولات الصلح التي حدثت وقتها من تدخل محمود طاهر، رئيس الأهلي وقتها، كشف غالي أنه حدث سوء فهم في هذا الوقت جعله يتخلف عن الموعد.
وأوضح غالي: "المهندس هاني أبو ريدة استدعاني وقتها في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقال لي اعتذر عن معسكر منتخب مصر المُقبل، والمعسكر التالي له سنقوم بضمك، قلت له لماذا أعتذر وأنا لم أفعل شيئا، لو هناك استبعاد لي فليتم استبعادي".
وتابع: "بعدها المهندس محمود طاهر قال لي تعال إلى مكتبي، وذهبت في الموعد لمكتبه بالنادي، واتضح إن الموعد كان في مكتبه بمصر الجديدة وليس في الجزيرة، وقتها قلت له أنا عندي تدريب ولا يصح أن أترك التدريب وأذهب للاجتماع مع الكابتن محمود طاهر وهاني أبو ريدة للحديث عن انضمامي للمنتخب، وكوبر أعلن القائمة ولم يضمني وضم 13 لاعبا من الأهلي وقتها حتى لا يُقال إن هناك تفرقة بين لاعبي الأهلي وباقي الأندية".
وواصل: "طبيعي حزنت إنني لم أنضم لمنتخب مصر في كأس العالم، واستبعادي بسبب أهواء وعدم رغبة في وجودي، وأنا كنت قائد المنتخب والنادي الأهلي، أنا أرى أن الذي كان مسؤولًا عن إدارة الموقف المهندس هاني أبو ريدة أداره بشكل خاطئ، وأنا كنت الضحية".
وفي 11 مايو 2018 كانت آخر مباراة لحسام غالي مع النادي الأهلي أمام نادي أياكس الهولندي في مهرجان اعتزاله، بعدما قرر اللاعب اعتزاله للكرة بشكل رسمي يوم 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفي عقده بمقر القلعة الحمراء.
بعد اعتزال غالي للكرة تولى عدة مناصب إدارية في الأهلي ووصل لعضوية مجلس الإدارة.