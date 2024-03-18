طرد لاعب من معسكر إيطاليا بعد اتهامه بإساءات عنصرية

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن فرانشيسكو أتشيربي مدافع إنتر ميلان غادر معسكر إيطاليا قبل مباراتيه الوديتين، بعد أن اتهمه خوان جيسوس لاعب نابولي باستخدام عبارات عنصرية خلال مباراة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وسيتم استبدال اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، والذي كان ضمن تشكيلة مكونة من 28 لاعبا أعلنها المدرب لوتشيانو سباليتي لخوض المباراتين الوديتين أمام فنزويلا والإكوادور في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة المقبل، بلاعب روما جيانلوكا مانشيني.