دييغو سيميوني يتحدث عن إمكانية التجديد لأتلتيكو مدريد

وعن التغيير الشخصي لتقدمه في العمر قال سيميوني: "يمكن أن يتغير عام في عملك وحياتك الشخصية ويجب أن تكون مستعدًا دائمًا للرد، لكنني لم أغير أي شيء في حياتي، لقد تمكنا من الرد بشكل جيد ولكن لم يحدث لي شيء مختلف عما يحدث للجميع".

وأضاف "لحسن الحظ كان لدينا أشخاص رافقونا وتمكنا من تغيير المسار قبل كأس العالم".

أما عن المهاجم الأرجنتيني أنطوان غريزمان الذي جاء في المركز الـ21 في جائزة الكرة الذهبية فقال سيميوني: "أنا جزء من تطور غريزمان، لذا فإن أي شيء أقوله سيبدو وكأنه مجرد حب، إنه لاعب غير عادي، لقد أظهر ذلك لسنوات عديدة، خاصة في العام الأخير، ولكن دعونا ندع الجميع يقيمونه كما يريدون لأن هذا لن يتغير".