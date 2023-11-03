دييغو سيميوني يتحدث عن إمكانية التجديد لأتلتيكو مدريد
تحدث المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تجديد عقده مع النادي.
وقال سيميوني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "تجديد عقدي؟ علينا أن نفكر في مواجهة لاس بالماس".
وأضاف: "المفاوضات لتوقيع عقد جديد وصلت إلى مراحلها النهائية، وهي على وشك الانتهاء".
وتابع: "لا يوجد شيء للتعليق عليه في هذه اللحظة، كل تفكيري هو التفكير في مباراة لاس بالماس، التي ستكون معقدة، مع مدرب يلعب بأسلوب خطير وهجومي وتفكير جيد في اللعب التوافقي".
وعن التغيير الشخصي لتقدمه في العمر قال سيميوني: "يمكن أن يتغير عام في عملك وحياتك الشخصية ويجب أن تكون مستعدًا دائمًا للرد، لكنني لم أغير أي شيء في حياتي، لقد تمكنا من الرد بشكل جيد ولكن لم يحدث لي شيء مختلف عما يحدث للجميع".
وأضاف "لحسن الحظ كان لدينا أشخاص رافقونا وتمكنا من تغيير المسار قبل كأس العالم".
أما عن المهاجم الأرجنتيني أنطوان غريزمان الذي جاء في المركز الـ21 في جائزة الكرة الذهبية فقال سيميوني: "أنا جزء من تطور غريزمان، لذا فإن أي شيء أقوله سيبدو وكأنه مجرد حب، إنه لاعب غير عادي، لقد أظهر ذلك لسنوات عديدة، خاصة في العام الأخير، ولكن دعونا ندع الجميع يقيمونه كما يريدون لأن هذا لن يتغير".
وسيميوني البالغ من العمر 53 عاما تولى تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر 2012.
وبحسب موقع "transfermarkt" أدار سيميوني 640 مباراة لأتلتيكو مدريد فاز في 379 منها، وتعادل 145 مرة، وخسر 116 مرة.
وحقق سيميوني مع أتلتيكو مدريد لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في الدوري الأوروبي ولقبين في كأس السوبر الأوروبي ولقبا في كأس ملك إسبانيا ولقبا في كأس السوبر الإسباني.
وينتهي العقد الحالي لسيميوني مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2024، ما يعني أنه في صيف 2024 سيكون قد عمل 12 موسما ونصف الموسم مع الفريق.
ومع سيميوني بلغ أتلتيكو مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكنه خسرهما أمام ريال مدريد في 2014 و2016.