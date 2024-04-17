الأهلي المصري يحسم صفقة عربية
كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي المصري اقترب بقوة من حسم صفقة ضم الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري.
وكان والد اللاعب الجزائري قال في تصريحات سابقة إنه يتمنى انتقال نجله إلى النادي الأهلي في المستقبل، موضحا أن عقد نجله مع اتحاد العاصمة يتضمن شرطا جزائيا قيمته 650 ألف يورو حال الرحيل في نهاية الموسم الحالي.
ويرتبط زين الدين بلعيد صاحب الـ 25 عاما بعقد مع نادي اتحاد العاصمة يمتد حتى صيف العام 2026.
فيما أوضحت قناة "النهار" المصرية، أن "النادي الأهلي اقترب من حسم صفقة النجم الجزائري، بنسبة 99% في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح التقرير، أنه "تتبقى رتوش بسيطة في المفاوضات بين الأهلي والنادي الجزائري، خاصةً أن هناك اتفاقا بعدم تفعيل الشرط الجزائي للاعب في عقده، وهناك اتجاه لضم 3 صفقات أجانب".
ويلعب بلعيد في مركز المدافع ويقدم مستويات مميزة مع ناديه.
ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي، يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع نظيره مازيمبي ذهابا في 20 أبريل الجاري، قبل أن يقام لقاء الإياب في 26 أبريل الجاري.
يذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب فريق سيمبا التنزاني، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.