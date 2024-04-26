4 نجوم.. الاتحاد يخسر قوته الضاربة قبل مواجهة الشباب

وسجل بنزيما 13 هدفا وصنع ثمانية في 29 مباراة مع الاتحاد حتى الآن، في حين سجل حمدالله 27 هدفا وصنع أربعة في 36 مباراة.

ويحتل الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 50 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بـ27 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 27 مباراة.

وسيلعب الاتحاد مع الشباب غدا الجمعة، قبل مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وخسر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.