4 نجوم.. الاتحاد يخسر قوته الضاربة قبل مواجهة الشباب
سيفتقد نادي الاتحاد قوته الضاربة أمام منافسه الشباب الجمعة في الدوري السعودي.
ويستضيف الاتحاد منافسه الشباب في قمة مباريات الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.
وسيواجه الاتحاد منافسه الشباب رسميا دون جهود الرباعي كريم بنزيما ونغولو كانتي ولويس فيليبي وعبد الرزاق حمد الله.
وسيغيب بنزيما بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى في حين يغيب كانتي لإصابته في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى.
ولذات الإصابة يغيب لويس فيليبي أما حمد فيغيب لسبب إصابته بالإنفلونزا.
وسجل بنزيما 13 هدفا وصنع ثمانية في 29 مباراة مع الاتحاد حتى الآن، في حين سجل حمدالله 27 هدفا وصنع أربعة في 36 مباراة.
ويحتل الاتحاد، حامل لقب الموسم الماضي، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 50 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بـ27 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 27 مباراة.
وسيلعب الاتحاد مع الشباب غدا الجمعة، قبل مواجهة الهلال، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وودع الاتحاد من ربع النهائي في دوري أبطال آسيا أمام الهلال، وخسر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.