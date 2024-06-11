هل اقتبس بيلينغهام احتفاله الأيقوني من رونالدو؟ (صورة)

يتصدر احتفال جود بيلينغهام ، نجم ريال مدريد الإسباني ، المشهد لدى عشاق الفريق المدريدي خاصة مع تألق اللاعب في الموسم الماضي.

وخاض بيلينغهام موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد نجم منتخب إنجلترا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.