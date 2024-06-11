هل اقتبس بيلينغهام احتفاله الأيقوني من رونالدو؟ (صورة)
يتصدر احتفال جود بيلينغهام ، نجم ريال مدريد الإسباني ، المشهد لدى عشاق الفريق المدريدي خاصة مع تألق اللاعب في الموسم الماضي.
وخاض بيلينغهام موسمه الأول مع ريال مدريد بعد انضمامه قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.
ويستعد نجم منتخب إنجلترا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
ولكن واقعة سابقة أثارت جدلًا حول اقتباس بيلينغهام احتفاله الأيقوني من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الأسبق والذي يلعب حاليًا في صفوف النصر السعودي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لرونالدو وهو يقوم بنفس احتفال بيلينغهام عام 2016.
اللافت أن اللاعب الإنجليزي تفاعل بالإعجاب على منشور رونالدو عبر انستغرام.
وسجل بيلينغهام 23 هدفًا مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي الذي شهد مشاركته خلال 42 مباراة وصنع لزملائه 13 هدفًا.
ولعب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018 بعد انضمامه قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي كما لعب أيضًا مع يوفنتوس الإيطالي بعد مغادرة الفريق الإسباني.