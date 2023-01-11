للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.. بوغبا يشارك في تدريبات يوفنتوس

وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، في أوائل سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخَّرت شفاءه.

ولم يلعب بوغبا (29 عامًا) أي مباراة رسمية، منذ 19 أبريل الماضي، عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان بوغبا يُمنّي النفس في أن يساعده رحيله، الصيف الماضي، من مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في يوليو.

وقرّر لاعب الوسط الفرنسي بداية الأمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة في المونديال الذي بلغت بلاده مباراته النهائية أمام الأرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف.