للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.. بوغبا يشارك في تدريبات يوفنتوس
عاد لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، الغائب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة لخضوعه لجراحة في ركبته، مطلع سبتمبر، إلى تمارين فريقه يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى، منذ أكتوبر، بحسب ما أعلنه ناديه.
ونشر نادي يوفنتوس صورة ومقطع فيديو لحصته التدريبية على موقعه الرسمي، وشوهد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مع الكرة بين زملائه.
وكان بوغبا، بطل العالم 2018، خضع لعملية جراحية في الغضروف المفصلي، في أوائل سبتمبر، ثم تعرض لإصابة جديدة أخَّرت شفاءه.
ولم يلعب بوغبا (29 عامًا) أي مباراة رسمية، منذ 19 أبريل الماضي، عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكان بوغبا يُمنّي النفس في أن يساعده رحيله، الصيف الماضي، من مانشستر يونايتد وعودته إلى يوفنتوس في إعادة إطلاق مسيرته الاحترافية، لكنه أصيب قبل بداية الموسم مباشرة خلال مباراة ودية في يوليو.
وقرّر لاعب الوسط الفرنسي بداية الأمر عدم الخضوع لجراحة، بهدف المشاركة في المونديال الذي بلغت بلاده مباراته النهائية أمام الأرجنتين، لكنه عدل عن رأيه في نهاية المطاف.
وقد يعود "بوغبا" إلى خوض المباريات في نهاية يناير، رغم إشارة صحيفة لا غازيتا الرياضية إلى رغبة يوفنتوس بأن يكون جاهزًا في المباريات التمهيدية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في 16 و23 فبراير، ضد نانت الفرنسي.
وكان اللاعب حمل ألوان يوفنتوس في فترة أولى بين 2012 و2016 أحرز خلالها لقب الدوري 4 مرات، قبل انتقاله الثاني إلى صفوف مانشستر يونايتد.