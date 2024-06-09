الكشف عن قيمة صفقة فلوريان فيرتز المحتملة في ريال مدريد
أصبح فلوريان فيرتز أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في عالم كرة القدم بفضل أدائه الرائع مع باير ليفركوزن، الذي نجح في خطف لقب البوندسليغا وكأس ألمانيا من عملاقي ألمانيا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد وضع اللاعب نصب عينيه لضمه للفريق الملكي، وبحسب التقارير، فإن ريال مدريد يريد ضم اللاعب بعد نهاية الموسم المقبل، وعقده الحالي ينتهي في الـ30 من يونيو 2027.
ووفقًا للصحيفة، فإن ريال مدريد جهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو لحسم الصفقة لصالحه من باير ليفركوزن وهو الرقم الذي طالب به المدير الرياضي، فرناندو كارو، قبل أشهر خلال تصريحات مع "راديو ماركا" الإسباني.
وهناك اتفاق بين فيرتز وباير ليفركوزن على البقاء لمدة موسم آخر ثم يتم مناقشة مستقبله مرة أخرى في العام المقبل.
يذكر أن فيرتز شارك هذا الموسم في إجمالي 49 مباراة في جميع المسابقات مع باير ليفركوزن الألماني، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 20.