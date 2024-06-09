الكشف عن قيمة صفقة فلوريان فيرتز المحتملة في ريال مدريد

أصبح فلوريان فيرتز أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في عالم كرة القدم بفضل أدائه الرائع مع باير ليفركوزن، الذي نجح في خطف لقب البوندسليغا وكأس ألمانيا من عملاقي ألمانيا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد وضع اللاعب نصب عينيه لضمه للفريق الملكي، وبحسب التقارير، فإن ريال مدريد يريد ضم اللاعب بعد نهاية الموسم المقبل، وعقده الحالي ينتهي في الـ30 من يونيو 2027.