تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو.. وموقف إمام عاشور

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة (mbc masr2) عن ملامح التشكيل الذي يخوض به منتخب مصر مواجهة غينيا بيساو.

وأشار إلى أن حسام حسن استقر على عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط في التشكيل الأساسي رغم إعلان جاهزيته من الإصابة في العضلة الضامة.