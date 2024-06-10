تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو.. وموقف إمام عاشور
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ملامح تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا بيساو التي تقام غدًا الاثنين في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد حصد العلامة الكاملة في أول 3 جولات على حساب جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.
وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة (mbc masr2) عن ملامح التشكيل الذي يخوض به منتخب مصر مواجهة غينيا بيساو.
وأشار إلى أن حسام حسن استقر على عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط في التشكيل الأساسي رغم إعلان جاهزيته من الإصابة في العضلة الضامة.
وانفردت (إرم نيوز) بمقطع فيديو يظهر رفض إمام عاشور مصافحة طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر عقب استبداله في مباراة بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي بالجولة الثالثة والتي فاز بها الفراعنة بنتيجة 2-1.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد هاني – محمد حمدي.
خط الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجيه" – مصطفى محمد.