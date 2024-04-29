كريستيانو رونالدو يتلقى هدية من نادٍ سعودي (صورة)

حرص علاء الهمل، رئيس نادي الخليج، على إهداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، هدية تذكارية قبل مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي.

وكان النصر تغلب على مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بمنافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وقام الهمل بمنح رونالدو هدية تذكارية عبارة عن مجسم "سفينة"، ودرع يحمل اسمه، كنوع من التكريم وتقديرًا لنجوميته ومسيرته الحافلة بالملاعب.