كريستيانو رونالدو يتلقى هدية من نادٍ سعودي (صورة)
حرص علاء الهمل، رئيس نادي الخليج، على إهداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، هدية تذكارية قبل مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي.
وكان النصر تغلب على مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بمنافسات الجولة الـ29 من الدوري السعودي.
وقام الهمل بمنح رونالدو هدية تذكارية عبارة عن مجسم "سفينة"، ودرع يحمل اسمه، كنوع من التكريم وتقديرًا لنجوميته ومسيرته الحافلة بالملاعب.
وكانت رابطة الدوري السعودي قد منحت رونالدو قبل انطلاق مباراة الخليج والنصر جائزة أفضل لاعب في شهر مارس.
وانضم اللاعب صاحب الـ39 عامًا إلى نادي النصر مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
خلال الموسم الحالي، لعب رونالدو برفقة النصر 56 مباراة رسمية عبر كل المسابقات، وأحرز 50 هدفًا، وصنع 14 تمريرة حاسمة.
ويحتل "الدون" صدارة هدافي بطولة دوري روشن السعودي برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.