حالة واحدة تضمن تتويج ريال مدريد بالدوري السبت القادم
اقترب ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى من التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني وذلك بعد أن حقق فوزا مهما وصعبا أمام مضيفه ريال سوسيداد الجمعة في افتتاح الجولة 33 من منافسات "الليغا".
وفي المباراة التي منح فيها مدرب الميرينغي، كارلو أنشيلوتي الفرصة لبعض البدلاء، كان هدف التركي أردا غولر كافيا ليمنح ريال مدريد غايته بالحصول على نقاط المباراة، رافعا رصيده إلى 84 نقطة على بعد 14 نقطة من أقرب ملاحقيه برشلونة وذلك قبل 5 جولات عن النهاية.
وسيكون بإمكان لاعبي ريال مدريد عدم انتظار الجولات الأخيرة لحسم التتويج، ذلك أن هناك فرضية ستمنحهم اللقب رسميا السبت المقبل وذلك بعد مباراتهم أمام قادش لحساب الجولة 34.
لكن تتويج ريال مدريد سيكون رهين نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا الإثنين في ختام الجولة 33، وفي حال هزيمة رفاق لامين يامال مساء الإثنين، وفوز الريال يوم السبت على قادش فإنه سيتوج رسميا باللقب قبل 4 جولات كاملة عن نهاية السباق.
ويحتاج ريال مدريد فقط إلى 4 نقاط للتتويج بطلا للدوري الإسباني مهما كانت نتائج البارسا، لكن هزيمة الأخير أمام فالنسيا وفوز الفريق الملكي على قادش ستنهي كل التشويق وتحسم مآل اللقب.