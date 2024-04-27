حالة واحدة تضمن تتويج ريال مدريد بالدوري السبت القادم

اقترب ريال مدريد أكثر من أي وقت مضى من التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني وذلك بعد أن حقق فوزا مهما وصعبا أمام مضيفه ريال سوسيداد الجمعة في افتتاح الجولة 33 من منافسات "الليغا".

وفي المباراة التي منح فيها مدرب الميرينغي، كارلو أنشيلوتي الفرصة لبعض البدلاء، كان هدف التركي أردا غولر كافيا ليمنح ريال مدريد غايته بالحصول على نقاط المباراة، رافعا رصيده إلى 84 نقطة على بعد 14 نقطة من أقرب ملاحقيه برشلونة وذلك قبل 5 جولات عن النهاية.