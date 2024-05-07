السر في "روح برشلونة".. آلان جيريس يحلل لـ"إرم نيوز" مباراة سان جيرمان ودورتموند

يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الفرنسي.

وانتهت مباراة الذهاب قبل أسبوع بفوز بروسيا دورتموند بهدف نظيف؛ ما يجعل باريس سان جيرمان بحاجة شديدة إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية التي ستقام على ملعب ويمبلي في لندن.

المدرب الفرنسي الشهير آلان جيريس تحدث لـ"إرم نيوز" وحلل المباراة المهمة، والتي يواجه المتأهل منها الفائز من ريال مدريد وبايرن ميونخ.