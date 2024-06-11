وعد مثير للغاية من الحصيني لجماهير الأهلي السعودي

الحصيني تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مؤسسة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، قبل إغلاق باب الترشح، هو وقائمته بشكل كامل، لينضم بذلك للسباق مع الثنائي الدكتور خالد العيسى، رئيس النادي الحالي، وأحمد جنة.

وفي تصريحات صحفية، وعد الحصيني جماهير النادي الأهلي، بإبرام صفقات قوية خلال الموسم المقبل حال نجاحه في الانتخابات.

وقال الحصيني: "أوعد الجمهور في حال فوزي برئاسة النادي الأهلي سأجلب أي لاعب محلي يحتاجه النادي مهما كانت قيمته".

كما وعد الحصيني جماهير فريقه بإنشاء مجلس خاص للجمهور، يقدّم لإدارة النادي آراءه ويتابع عملها.

وشدد الحصيني على أنه سيقوم بتطوير مرافق التدريب والملاعب بما يليق باسم النادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال الشراكات الاستراتيجية وعقود الرعاية.