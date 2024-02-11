مدحت شلبي يرد على جدل مقارنته بين احتفالي سالم الدوسري وإمام عاشور
ردَّ المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي على الجدل الذي أثاره تعليقه خلال مباراة الهلال والنصر، على احتفال سالم الدوسري، نجم "الزعيم"، بهدفه بحركة أكروباتية، وما حدث لإمام عاشور، نجم الأهلي ومنتخب مصر، خلال المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.
وكان عاشور تعرَّض للإصابة مع منتخب مصر بعدما سقط على رأسه وأصيب بارتجاج في المخ، أثناء لعبه لكرة بطريقة خلفية مزدوجة؛ ما استدعى نقله للمستشفى وغيابه عن ما تبقى من مباريات لـ"الفراعنة" في البطولة.
وعلق شلبي على طريقة احتفال الدوسري، وقتها قائلًا: "يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية، ونط على قدك يا إمام يا عاشور"، مضيفًا أن "إمام عاشور أراد أن يقوم بنفس الحركة مع المنتخب بعد هدف ولكن تعرَّض لارتجاج في المخ"، وهو ما عرَّضه لانتقادات وهجوم من بعض الإعلاميين وجماهير الأهلي بشكل خاص.
وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الكرة المصرية والسعودية، والشعبان المصري والسعودي، أشقاء وإخوة وحبايب وتاريخ طويل جدًّا من العلاقات الأخوية، أنا أريد دائمًا وإحنا بنتكلم نبقى فاهمين هذا لأمر بشكل جيد".
وأضاف: "لما اتكلمت مرة وأنا بعلق في الممكلة العربية السعودية على مباراة لاتحاد جدة، قلت الاتحاد السكندري بدلًا من الاتحاد السعودي، التعليقات من السعوديين كانت رائعة وتقبلوا الأمر، هذا هو التعليق".
وتابع: "لكن عندما قارنت بين سالم الدوسري وإمام عاشور، أصدقائي بيقولوا لي الناس زعلت، زعلوا من إيه! أنا بقولك يا إمام، (متعملش خلفية مزدوجة تاني عشان متروحش المستشفى ودي مسألة خاصة باللياقة البدنية)، أنا خايف على صحتك يا ابني".
وأتم: "أنا لن أتوقف عند هذه الأمور، ولكن عاوز أوصل رسالة: إحنا شعب واحد".
كواليس جديدة بشأن إصابة إمام عاشور
وكان الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بدوره كشف عن كواليس جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي مع المنتخب، موضحًا في تصريحات إذاعية: "إصابة إمام مع المنتخب عادت لتكون حديث الجماهير خلال الفترة الأخيرة، وما حدث أنه قبل انطلاق التدريبات الجماعية، اللاعبون كانوا يلعبون كرة طائرة كنوع من التسخين".
وتابع: "عاشور لعب الكرة بضربة مزدوجة، ثم وقع على دماغة ورقبته وغاب عن الوعي في تلك اللحظة، حمدي فتحي أول لاعب حاول إسعافه ووضعه على الجانب الأبيض، الدكتور محمد أبو العلا حاول إخراج لسان اللاعب قبل أن يتطور الأمر لبلع في اللسان، وقتها اللاعبون دخلوا في انهيار من شكل إمام عاشور، وبعدها حضرت سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى على الفور وهو فاقد للوعي تمامًا".
واختتم: "إمام عاشور دخل في غيبوبة وعندما استعاد وعيه فقد الذاكرة فترة، ولم يتذكر زوجته خلال اتصالها به، ورغم ذلك بعد مغادرته للمستشفى صمم على المشاركة في مباراة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر، وتوسل إلى الجميع من أجل المشاركة في اللقاء، حتى لو وصل الأمر إلى كتابة إقرار على مسؤوليته، لكن بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم في تلك الإصابات يمنع نزول اللاعب أرض الملعب قبل 6 أيام من الإصابة".