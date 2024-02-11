مدحت شلبي يرد على جدل مقارنته بين احتفالي سالم الدوسري وإمام عاشور

وعلق شلبي على طريقة احتفال الدوسري، وقتها قائلًا: "يا ولد على الشقلبة الخلفية الهوائية، ونط على قدك يا إمام يا عاشور"، مضيفًا أن "إمام عاشور أراد أن يقوم بنفس الحركة مع المنتخب بعد هدف ولكن تعرَّض لارتجاج في المخ"، وهو ما عرَّضه لانتقادات وهجوم من بعض الإعلاميين وجماهير الأهلي بشكل خاص.

وقال شلبي، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "الكرة المصرية والسعودية، والشعبان المصري والسعودي، أشقاء وإخوة وحبايب وتاريخ طويل جدًّا من العلاقات الأخوية، أنا أريد دائمًا وإحنا بنتكلم نبقى فاهمين هذا لأمر بشكل جيد".

وأضاف: "لما اتكلمت مرة وأنا بعلق في الممكلة العربية السعودية على مباراة لاتحاد جدة، قلت الاتحاد السكندري بدلًا من الاتحاد السعودي، التعليقات من السعوديين كانت رائعة وتقبلوا الأمر، هذا هو التعليق".

وتابع: "لكن عندما قارنت بين سالم الدوسري وإمام عاشور، أصدقائي بيقولوا لي الناس زعلت، زعلوا من إيه! أنا بقولك يا إمام، (متعملش خلفية مزدوجة تاني عشان متروحش المستشفى ودي مسألة خاصة باللياقة البدنية)، أنا خايف على صحتك يا ابني".

وأتم: "أنا لن أتوقف عند هذه الأمور، ولكن عاوز أوصل رسالة: إحنا شعب واحد".