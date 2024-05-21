محمد صلاح يودع كلوب برسالة عاطفية (صورة)
ودع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، مدربه المنتهية ولايته، يورغن كلوب، بعد رحيله عن النادي الإنجليزي بشكل رسمي، مساء أمس الأحد.
وكان كلوب أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري. وخاض ليفربول مباراته الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون، حيث فاز بهدفين دون رد.
وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، رسالة وداع إلى يورغن كلوب قائلا: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك البطولات والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".
وأضاف صلاح على الصورة التي نشرها له برفقة المدرب الألماني: "أتمنى لك حظًّا سعيدًا في المستقبل، نأمل أن نلتقي مرة أخرى".
وانضم محمد صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017، ولعب منذ تلك الفترة تحت قيادة يورغن كلوب.
وحصل صلاح تحت قيادة كلوب، على بطولة الدوري الإنجليزي، وعدد من البطولات مثل دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، والدرع الخيرية.