محمد صلاح يودع كلوب برسالة عاطفية (صورة)

وكان كلوب أعلن في يناير/ كانون الثاني الماضي أنه سيغادر ليفربول بنهاية الموسم الجاري. وخاض ليفربول مباراته الأخيرة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون، حيث فاز بهدفين دون رد.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، رسالة وداع إلى يورغن كلوب قائلا: "لقد كان من الرائع مشاركة كل تلك البطولات والخبرات معك على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف صلاح على الصورة التي نشرها له برفقة المدرب الألماني: "أتمنى لك حظًّا سعيدًا في المستقبل، نأمل أن نلتقي مرة أخرى".