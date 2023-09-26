ضغوط على سانشو للاعتذار لتين هاغ

كان هاغ أشار في مؤتمر صحفي إلى أن عدم الاعتماد على سانشو في مباريات الفريق يعود إلى عدم تقديمه أداءً جيدًا في التدريبات، وهو ما رفضه اللاعب معتبرًا نفسه أنه يقدَّم كضيحة لأداء الفريق السيئ.

ومنذ ذلك الوقت تم استبعاد سانشو حيث يشترط تين هاغ اعتذار اللاعب قبل إعادته إلى التدريبات.

وحسب تقارير إنجليزية فإن مانشستر يونايتد رفض حتى استخدام سانشو لمرافق النادي بالإضافة إلى منعه من التدريب مع الفريق الأول.