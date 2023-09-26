ضغوط على سانشو للاعتذار لتين هاغ
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عددًا من لاعبي مانشستر يونايتد قد مارسوا ضغوطًا على جادون سانشو من أجل الاعتذار لمدربه إيريك تين هاغ.
وأعلن مانشستر يونايتد استبعاد سانشو من مباريات الفريق بعدما نشر بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه مدرب الفريق تين هاغ بالكذب.
كان هاغ أشار في مؤتمر صحفي إلى أن عدم الاعتماد على سانشو في مباريات الفريق يعود إلى عدم تقديمه أداءً جيدًا في التدريبات، وهو ما رفضه اللاعب معتبرًا نفسه أنه يقدَّم كضيحة لأداء الفريق السيئ.
ومنذ ذلك الوقت تم استبعاد سانشو حيث يشترط تين هاغ اعتذار اللاعب قبل إعادته إلى التدريبات.
وحسب تقارير إنجليزية فإن مانشستر يونايتد رفض حتى استخدام سانشو لمرافق النادي بالإضافة إلى منعه من التدريب مع الفريق الأول.
وقالت صحيفة ميرور إن هاري ماغواير وماركوس راشفورد ولوك شاو حثوا سانشو على ابتلاع كبريائه والاعتذار للمدرب وهو ما يرفضه اللاعب حتى الآن.
وتقول التقارير إن مانشستر يونايند مستعد للتفريط في اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوية بسعر منخفض من أجل التخلص منه.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز أخيرًا على بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز بهدف سجله قائد الفريق برونو فيرناندز ليوقف سلسلة النتائج المخيبة على المستويين المحلي والأوروبي.
ويلعب مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء أمام كريستال بالاس في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وسبق أن أعلن تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أنه مفوض من قبل إدارة النادي من أجل اتخاذ القرارات الانضباطية داخل الفريق لإعادة الأمور إلى نصابها.
وشدد هاغ على أن هذه المعايير الانضابطية لم تكن موجودة قبل تعيينه مدربًا للنادي.