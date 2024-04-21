مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفي الإمارات تستكمل منافسات دوري أدنوك للمحترفين، في وقت يخوض فيه الزمالك مباراة هامة مع دريمز الغاني في الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولة التي تشهد سهرة كروية مميزة بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان.

تنقل مباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي الرياضية، بينما تنقل مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي والكونفدرالية الأفريقية على بي ان سبورتس، وتنقل مباريات الدوري المغربي على الرياضية المغربية.