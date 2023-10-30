روي كين: برونو فيرناندز لا يصلح لارتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد

وقال كين لمحطة "سكاي سبورتس": "بعدما رأيته أمس سأجرد فيرناندز من شارة القيادة. إنه ليس قائدًا. إنه يتذمر ويئن. سأبدأ بذلك لأن المدرب يمكنه السيطرة على ذلك. إنه عكس ما أريده في القائد".

وردَّد كين، قائد يونايتد السابق، ما طرحه زميله السابق غاري نيفيل بشأن فيرناندز بعد الهزيمة الساحقة للفريق 7-صفر أمام ليفربول في أنفيلد الموسم الماضي، وهي أكبر خسارة له منذ عام 1931.

وزاد إحباط فيرناندز خلال تلك المباراة في مارس، إذ لوَّح بذراعيه بعنف وأشار للمدرب إريك تين هاغ وطلب استبداله.

وقال نيفيل، وهو أيضًا قائد سابق ليونايتد، في تلك الليلة: "أعتقد أن بعض سلوكياته في الشوط الثاني كانت وصمة عار. يونايتد لم يجسد أكثر من برونو فيرناندز الذي كان في موقف محرج- في هذه المباراة".