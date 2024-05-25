زميل رونالدو يصدم الهلال السعودي
وجه البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، الذي يعد أحد المقربين من كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صدمة إلى مسؤولي الهلال، بعدما حسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.
ووضع الهلال لياو هدفًا للتعاقد معه، رغم أن شرطه الجزائي مع الفريق الإيطالي يبلغ 175 مليون يورو، وفقا لما ذكرته صحيفة "أوغوغو" البرتغالية.
وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع لياو يأتي من ضمن أهداف الهلال قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
ويمتد عقد لياو مع ميلان إلى 2028، بعدما جدد تعاقده في الصيف الماضي.
ولكن الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي ذكر، عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن رافائيل لياو ليس لديه أي نية للرحيل عن صفوف ميلان هذا الصيف.
وقال جاليتي إن رافائيل سعيد في ميلان وملتزم بمشروع النادي، سواء في الحاضر أو المستقبل، وذلك رغم اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدماته.
وشارك صاحب الـ24 عامًا في 46 مباراة مع ميلان خلال الموسم الجاري، حيث سجل 14 هدفًا وصنع مثلها.
وخاض لياو 209 مباريات رفقة ميلان منذ انضمامه للفريق عام 2019، وسجل 57 هدفًا وصنع 50.