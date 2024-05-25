زميل رونالدو يصدم الهلال السعودي

وجه البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، الذي يعد أحد المقربين من كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، صدمة إلى مسؤولي الهلال، بعدما حسم مستقبله مع الفريق الإيطالي.

ووضع الهلال لياو هدفًا للتعاقد معه، رغم أن شرطه الجزائي مع الفريق الإيطالي يبلغ 175 مليون يورو، وفقا لما ذكرته صحيفة "أوغوغو" البرتغالية.

وأشار التقرير إلى أن التعاقد مع لياو يأتي من ضمن أهداف الهلال قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويمتد عقد لياو مع ميلان إلى 2028، بعدما جدد تعاقده في الصيف الماضي.