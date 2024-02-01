مواجهات قوية.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة
في إسبانيا يخوض ريال مدريد مواجهة قوية للغاية
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مواجهات قوية اليوم الخميس سواء في الدوريات الأوروبية أو في المملكة العربية السعودية.
ولن تقام مباريات اليوم الخميس في بطولتي أفريقيا وآسيا حيث تنطلق مواجهات ربع النهائي غدًا الجمعة في كلتا البطولتين.
وفي إسبانيا يخوض ريال مدريد مواجهة قوية للغاية أمام خيتافي العنيد، في ظل منافسة قوية للغاية مع جيرونا الذي يتمسك بالمنافسة على اللقب هذا الموسم.
أما في انجلترا فيخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام ولفارهامبتون، في ظروف صعبة للغاية يمر بها الشياطين الحمر.
وفي السعودية، يخوض النصر مواجهة تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.
وتنقل مباراتا ريال مدريد ومانشستر يونايتد على بي ان سبورتس، فيما تنقل مباراة النصر وإنتر ميامي على قنوات بي ان سبورتس وقنوات ام بي سي كاملة وتطبيق شاهد.