مواجهات قوية.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفي إسبانيا يخوض ريال مدريد مواجهة قوية للغاية أمام خيتافي العنيد، في ظل منافسة قوية للغاية مع جيرونا الذي يتمسك بالمنافسة على اللقب هذا الموسم.

أما في انجلترا فيخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام ولفارهامبتون، في ظروف صعبة للغاية يمر بها الشياطين الحمر.

وفي السعودية، يخوض النصر مواجهة تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة مع إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.

وتنقل مباراتا ريال مدريد ومانشستر يونايتد على بي ان سبورتس، فيما تنقل مباراة النصر وإنتر ميامي على قنوات بي ان سبورتس وقنوات ام بي سي كاملة وتطبيق شاهد.