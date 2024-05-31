قائم بونو يحرم رونالدو من تكرار مقصيته الأيقونية (فيديو)
وقف القائم حائلا أمام البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، ومنعه من تسجيل هدف خيالي في شباك الهلال، خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس الملك.
رونالدو حاول استعادة ذكريات المقصية الرائعة في شباك يوفنتوس، عندما كان لاعبًا في ريال مدريد، ولعب كرة مشابهة لهدفه الشهير في 2018، ولكن هذه المرة أمام الهلال.
ولكن قائم ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، تصدى لمحاولة رونالدو، ليحرم النجم البرتغالي، البالغ من العمر 39 عامًا، من تكرار مقصيته الأيقونية.
ويلتقي الهلال منافسه النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الجمعة، في ختام الموسم الكروي السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.
وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد، بينما تخطى النصر فريق الخليج.