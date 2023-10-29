سبورت: بيلينغهام يفوز بجائزة الفتى الذهبي

ووفقا لصحيفة "سبورت" سيتم إعلان فوز بيلينغهام رسميا بجائزة الفتى الذهبي في تورينو بداية نوفمبر كأفضل لاعب تحت 21 عامًا لهذا العام.

وأكدت الصحيفة، أنه كان من الواضح أن بيلينغهام سيتفوق على المرشحين الآخرين مثل هوجلوند وسيسكو وموسيالا ولامين يامال، وسيصبح أول لاعب في ريال مدريد يفوز بالجائزة.

وكان إيسكو ألاركون قد فاز بها في 2012، ولكنه فاز بها بعد أدائه مع مالاغا.