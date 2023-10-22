إلقاء كرسي على لاعبي مانشستر يونايتد خلال الاحتفال أمام شيفيلد (فيديو وصورة)

كشفت صحيفة "ميرور" عن إلقاء كرسي خلال احتفال لاعبي مانشستر يونايتد بهدف الفوز الذي سجله ديوغو دالوت في الفوز 2/1 على شيفيلد يونايتد، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي.

وبينما كان لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون مع دالوت أمام عدد من مشجعي الفريق المضيف، شوهد كرسي أبيض يتم إلقاؤه على الأرض خلف لوحة الإعلانات مباشرة.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإنه يبدو أن الكرسي كان يستخدمه أحد المضيفين، ولكن ما حدث بالضبط غير واضح.

وذكرت الصحيفة أن المشجعين أصيبوا بالحيرة من رؤية الكرسي، وكتب أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: "يا لها من نهاية لدالوت، أعلم أنه كان موسمًا محبطًا لشيفيلد يونايتد، لكن أحد المشجعين ألقى كرسيه نحو الملعب في حالة من الاشمئزاز".