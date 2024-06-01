سجود رونالدو أثناء ركلات الترجيح ضد الهلال (فيديو)

سلطت كاميراهات التلفزيون التي نقلت المباراة المثيرة بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة، الأضواء على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تباينت مشاعره واضطربت انفعالاته خلال المباراة وخصوصا أثناء الركلات الترجيحية الحاسمة التي ابتسمت في النهاية لكتيبة المدرب البرتغالي جيسوس (5 ـ 4) في طريقهم نحو اللقب الثالث هذا الموسم.

وفي المقابل خسر رونالدو والنصر لقبا جديدا، في نهائي كان التتويج فيه أقرب إلى النصر لو نجح لاعبه علي الحسن في تسجيل ركلة الترجيح السادسة عندما كان في مواجهة ياسين بونو حارس مرمى الهلال.

وبعد أن سجل ركلة الترجيح الثانية، ظل رونالدو يتابع بانفعالاته المعهودة بقية المشهد مع زملائه، وظهر ساجدا في إحدى الركلات عندما سجل علي لاجامي ركلة الترجيح الخامسة.