الأهلي يهزم سيمبا التنزاني ويضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال

وتراجع فريق المدرب مارسيل كولر عقب الهدف ليفرض سيمبا سيطرته لكنه لم يتمكن من التفوق على الحارس مصطفى شوبير الذي وقف أمام محاولات صاحب الأرض، بعد أن منحه المدرب الثقة لتعويض محمد الشناوي المصاب.

وتألق شوبير عندما أنقذ تسديدة قوية من تشي مالون بعد ركلة ركنية في الدقيقة 24، ثم تصدى لركلة حرة نفذها كلاتوس شاما في الدقيقة 33.

وزادت خطورة سيمبا قبل نهاية الشوط الأول إذ أطلق ساديو كانوتي تسديدة منخفضة أبعدها شوبير قبل أن ينقذ حارس الأهلي تصويبة من سيدي نتيبازونكيزا من وضع انفراد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتراجع الأهلي، الذي تعادل ذهابا وإيابا مع سيمبا في الدوري الأفريقي مطلع الموسم الحالي، للخلف بحثا عن الحفاظ على تقدمه وسط سيطرة من فريق المدرب عبد الحق بن شيخة على الكرة.

وكاد لويس ميكيسيوني، لاعب الأهلي السابق، أن يدرك التعادل لسيمبا مباشرة بعد دخوله في الشوط الثاني إلا أن شوبير أبعد تسديدته الصاروخية لركلة ركنية قبل دقيقة من النهاية.

ويكفي التعادل بأي نتيجة أو الفوز فريق القلعة الحمراء في مباراة الإياب في القاهرة، يوم 5 أبريل المقبل للتأهل إلى نصف النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

وتستكمل مواجهات الدور ربع النهائي السبت عندما يلتقي الترجي التونسي أسيك الإيفواري ويلعب مازيمبي الكونغولي مع بترو أتلتيكو الأنغولي فيما يواجه يانغ أفريكانز التنزاني صان داونز الجنوب إفريقي.