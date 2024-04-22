غضب عارم بعد سخرية فينيسيوس من لاعب برشلونة (صورة)

أثار فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، غضبا كبيرا إثر سخريته من احتفال فيرمين لوبيز بهدف برشلونة الثاني في شباك ريال مدريد، خلال لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، مساء الأحد.

وحسم ريال مدريد كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني لصالحه بفوزه الثمين (3-2) على برشلونة، ليلامس اللقب بعد اتساع الفارق إلى 11 نقطة مع غريمه الكتالوني.

وعقب الهدف توجه لوبيز إلى الجماهير، في الطرف الشمالي من ملعب سانتياغو برنابيو، للاحتفال بهدفه، وصعد فوق اللوحة الإعلانية، وفتح ذراعيه في لفتة ذكّرت باحتفال جود بيلينغهام، نجم الريال.

وتحولت هذه الإيماءة، بعد نهاية المباراة، إلى موضع سخرية لبعض جمهور ريال مدريد على منصة إكس؛ إذ كتب أحد المتابعين: "أعتقدت أنه بيلينغهام"، وهي تغريدة لم تكن لتذهب أبعد من ذلك لولا رد فينيسيوس جونيور.

ورد مهاجم ريال مدريد على التغريدة بوجه ضاحك، وقد ضاعفت ردة فعله صدى الرسالة، لأن رد فينيسيوس بدأ ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي ويتلقى الانتقادات بسببها.