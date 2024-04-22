غضب عارم بعد سخرية فينيسيوس من لاعب برشلونة (صورة)
أثار فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، غضبا كبيرا إثر سخريته من احتفال فيرمين لوبيز بهدف برشلونة الثاني في شباك ريال مدريد، خلال لقاء الكلاسيكو الذي جمع الفريقين، مساء الأحد.
وحسم ريال مدريد كلاسيكو الدور الثاني من الدوري الإسباني لصالحه بفوزه الثمين (3-2) على برشلونة، ليلامس اللقب بعد اتساع الفارق إلى 11 نقطة مع غريمه الكتالوني.
وعقب الهدف توجه لوبيز إلى الجماهير، في الطرف الشمالي من ملعب سانتياغو برنابيو، للاحتفال بهدفه، وصعد فوق اللوحة الإعلانية، وفتح ذراعيه في لفتة ذكّرت باحتفال جود بيلينغهام، نجم الريال.
وتحولت هذه الإيماءة، بعد نهاية المباراة، إلى موضع سخرية لبعض جمهور ريال مدريد على منصة إكس؛ إذ كتب أحد المتابعين: "أعتقدت أنه بيلينغهام"، وهي تغريدة لم تكن لتذهب أبعد من ذلك لولا رد فينيسيوس جونيور.
ورد مهاجم ريال مدريد على التغريدة بوجه ضاحك، وقد ضاعفت ردة فعله صدى الرسالة، لأن رد فينيسيوس بدأ ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي ويتلقى الانتقادات بسببها.
وقال الإعلامي الإسباني خوانمارتي عبر حسابه على منصة "إكس": "يا له من شخص مخزٍ، فينيسيوس يسخر الآن من فيرمين، لا يعرف كيف يخسر ولا كيف يفوز، لكن بهذه الخطوة، سرعان ما سينقلب السرد ضده".
فيما قال الإعلامي الرياضي ميغيل بلازكويس: "سخرية فينيسيوس من فيرمين لوبيز بعد الفوز على برشلونة يدل على عدم نضجه، كم هو مهم أن تعرف كيف تربح، والأهم من ذلك عندما تنوي تقديم دروس في الحياة. لكنه يريد فقط لعب كرة القدم كما يردد دائما، ولكن إذا لم يكن بطل الرواية فإنه يشعر بالملل".
ووصل ريال مدريد للنقطة 81، ليتقدم بفارق 11 نقطة على برشلونة الثاني، قبل ست جولات على نهاية الدوري.
وتبدو آمال الفريق الكتالوني في الفوز بالدوري ضعيفة، بعد اتساع الفارق مع ريال مدريد، ليتلقى برشلونة ضربة مجددا بعد توديع دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي عقب الخسارة 4-1 من باريس سان جيرمان في إياب دور الثمانية، ليهدر تفوقه 3-2 في فرنسا.