كيف علقت صحف أوروبا على مواجهة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السعودية؟
فاز باريس سان جيرمان 5-4 على فريق موسم الرياض يضم نجوم الهلال والنصر، في مباراة شهدت اهتماما عالميا لأنها جمعت بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.
وسيطر الثنائي على الجوائز الفردية في العالم طيلة حوالي 14 عاما، وتنافسا داخل الملعب وخارجه خاصة في فترة لعب كريستيانو رونالدو لريال مدريد وليونيل ميسي لبرشلونة.
وسجل ليونيل ميسي هدفا في المباراة، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفين أحدهما من ضربة جزاء واختير أفضل لاعب في المباراة.
وكتبت صحيفة "ماركا" في عنوان على صفحتها الأولى حول المباراة "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يغفران حتى في مباراة ودية"، في إشارة لتسجيلهما الأهداف وصراعهما المستمر.
كما كتبت صحيفة "سبورت" في عنوان لها: "ميسي يفوز في نزاله الأخير أمام كريستيانو رونالدو"، كتعبير عن أنها قد تكون المواجهة الأخيرة بين النجمين بعد انتقال البرتغالي للعب في السعودية حاليا وابتعاده عن أوروبا.
بينما فضلت صحيفة "أس" الإشادة بثنائية كريستيانو رونالدو، وكتبت: "ثنائية لكريستيانو رونالدو في بدايته بالسعودية".
وتحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تسجيل 9 أهداف في المباراة، وكتبت: "مطر من الأهداف في نزال ميسي - كريستيانو رونالدو بالسعودية".
ووصفت صحيفة "لوباريزيان" المباراة وكتبت: "مباراة تاريخية في الرياض، لم تكن سوى من أجل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو"، كما أشارت لاحتفال الجماهير السعودية بالنجمين.
كما اهتمت صحيفة "ذا صن" بحيرة كريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة، وكتبت: "يشعر كريستيانو رونالدو بالحيرة بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة رغم الخسارة أمام باريس سان جيرمان"، وأكدت أن النجم البرتغالي قدم خلال المباراة انطباعا بأنه ما زال قادرا على تقديم أشياء مهمة في كرة القدم ولفريقه الجديد.