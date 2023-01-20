كيف علقت صحف أوروبا على مواجهة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السعودية؟

وسجل ليونيل ميسي هدفا في المباراة، بينما سجل كريستيانو رونالدو هدفين أحدهما من ضربة جزاء واختير أفضل لاعب في المباراة.

وكتبت صحيفة "ماركا" في عنوان على صفحتها الأولى حول المباراة "كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يغفران حتى في مباراة ودية"، في إشارة لتسجيلهما الأهداف وصراعهما المستمر.