تين هاغ للاعبيه قبل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل: علينا "الارتقاء إلى مستوى الحدث"

وتعادل يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز السابع، 3-3 أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، إذ ارتكب الحارس أندريه أونانا أخطاء فادحة.

وأكد تين هاغ أن فريقه لعب بشكل جيد أمام غلطة سراي، لكنه أقر بأنهم ما زالوا بحاجة إلى رفع مستواهم.

وقال مدرب مانشستر يونايتد للصحفيين: "علينا أن نفعل بعض الأشياء بشكل أفضل".

وأضاف: "التخلص من الأخطاء الفردية، والتحول الدفاعي، لكن بوسعنا حل هذا الأمر وسأكون أكثر قلقا إذا لم نلعب بشكل جيد".

وتابع: "أحترم نيوكاسل كثيرا. إنه فريق صعب المراس لكنه سيكون تحديا جيدا وأحب اللعب ضدهم".

وواصل: "علينا أن نرتقي إلى مستوى الحدث ونكون في أفضل حالاتنا ضدهم لأن الطريقة التي يلعبون بها منظمة للغاية".