حزن وصدمة رونالدو بعد إهداره فرصا بالجملة (فيديو)

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو حسرة كبيرة بعد أن أضاع فريقه النصر السعودي انتصار كان قريبا جدا أمام الهلال، بطل الدوري، الذي أدرك التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع (1 ـ 1).

وانتهى لقاء القمة على ملعب الأول بارك بين النصر والهلال بالتعادل بهدف من الجهتين، بعد أن بادر البرتغالي أوتافيو بالتسجيل في الدقيقة الأولى ثم عدل الصربي ميتروفيتش الكفة في آخر أنفاس المباراة من ركلة جزاء.

وأهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من الفرص السانحة للتسجيل وأكثرها غرابة في الدقيقة 26 عندما كان على بعد 5 أمتار وجها لوجه أمام مرمى المغربي ياسين بونو حارس الهلال، مما أثر على معنويات رونالدو الذي أظهرت مقاطع فيديو حسرته الواضحة بعد أن خطف ميتروفييتش هدف التعادل ثم أعلن الحكم نهاية المباراة.