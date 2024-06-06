حسام البدري: غضب جماهير الأهلي المصري سر رحيلي عن رئاسة بيراميدز (فيديو)

وقال البدري عبر إذاعة (أون سبورت)، اليوم الخميس، إنه أساء التقدير بقبوله رئاسة نادي بيراميدز وعدم الشعور بما يحمله جمهور الأهلي له من احترام كبير وتقدير لمسيرته.

وأضاف:" البعض حاول استغلال الأمر وإثارة الأجواء بيني وبين مسؤولي الأهلي مثلما ردد البعض شائعة بأنني رفضت مصافحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في اجتماع بوزارة الرياضة، والحقيقة أن ما حدث هو العكس فبمجرد رؤيتي للخطيب ذهبت إليه وصافحته لأن علاقتنا قوية".