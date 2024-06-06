حسام البدري: غضب جماهير الأهلي المصري سر رحيلي عن رئاسة بيراميدز (فيديو)
أكد المدرب حسام البدري أن غضب جماهير الأهلي المصري كان السبب وراء رحيله عن رئاسة نادي بيراميدز.
وتولى البدري رئاسة نادي بيراميدز موسم 2018 – 2019، وكان النادي مملوكًا وقتها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه حاليًا بالمملكة العربية السعودية.
وقال البدري عبر إذاعة (أون سبورت)، اليوم الخميس، إنه أساء التقدير بقبوله رئاسة نادي بيراميدز وعدم الشعور بما يحمله جمهور الأهلي له من احترام كبير وتقدير لمسيرته.
وأضاف:" البعض حاول استغلال الأمر وإثارة الأجواء بيني وبين مسؤولي الأهلي مثلما ردد البعض شائعة بأنني رفضت مصافحة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في اجتماع بوزارة الرياضة، والحقيقة أن ما حدث هو العكس فبمجرد رؤيتي للخطيب ذهبت إليه وصافحته لأن علاقتنا قوية".
وتابع:" لم تكن علاقتي مع الخطيب متوترة أو هناك خصام بيننا، والحقيقة أنني لم أشعر بالراحة خلال فترة عملي في بيراميدز بسبب غضب جماهير الأهلي وقررت الرحيل لهذا السبب".
وأكد أنه لم يكن رئيسًا لنادي بيراميدز بالمعنى المفهوم، خاصة أن النادي مملوك لأشخاص وكل دوره كان إداريًا ويتعلق باختيار اللاعبين والصفقات.
وأشار إلى أنه رفض عرضًا من أمير مرتضى منصور المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك لتدريب الفريق الأبيض.
وأتم قائلًا:" أمير مرتضى زارني في منزل والدتي، واعتذرت له عن قبول العرض لأنني لن أستطيع العمل بكل طاقتي مع الزمالك وأنا أهلاوي.. وتحدثت وقتها مع أمير وطالبته بتعيين مدرب أجنبي أو الاستعانة بأحد أبناء الزمالك".