مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدور اليوم السبت بعض المباريات الدولية الودية التي ستكون أبرزها مواجهة البرتغال بطل أوروبا 2026 وكرواتيا وصيف بطل مونديال 2018 وذلك قبل أسبوع على انطلاق كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وفي إطار الاستعدادات لنهائيات أمم أوروبا 2024 أيضا يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب إيرلندا الشمالية.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة