الأهلي السعودي يُعدل تاريخ تأسيسه وبطولاته

وقال في البيان: "أنهت لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي، التي كانت قد تشكلت في فترة سابقة بقرار من مجلس إدارة النادي برقم (66) وتاريخ 18 /01 /1438هـ (2016)، أعمالها بالتوثيق النهائي لتاريخ تأسيس النادي الأهلي وبطولاته وإنجازاته على كافة الأصعدة برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن سليمان أبو داود".

وأضاف البيان: "ثبت من خلال أعمال اللجنة الموقرة أن تاريخ تأسيس النادي الأهلي الصحيح هو، العام 1355هـ (1937) وليس العام 1357هـ (1939)، بناءً على ما توافر لديها من وثائق ومستندات وشواهد تدعم وتؤكد ذلك، كما قامت برصد وحصر وتوثيق ما توصلت إليه من ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات حققها النادي الأهلي عبر تاريخه في جميع الألعاب والفئات السنية والتي تجاوزت 1300، ما بين ميداليات ذهبية وبطولات ومنجزات "موثقة.

"هذا التوثيق الأول رسميًا الذي يصدر عن الأهلي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرًا له فيما يتعلق بتاريخ النادي وجميع بطولاته وإنجازاته لجميع الألعاب والفئات العمرية، والأول من نوعه كذلك في تاريخ أندية السعودية"، وأن جميع ما تم رصده قد تم توثيقه بأسلوب علمي دقيق وبما يدعمه من وثائق ومستندات استغرق العمل فيها أكثر من 6 أعوام".

واختتم النادي بيانه قائلًا: "ختامًا عملت اللجنة الموقرة مشكورة على إصدار كتاب توثيقي بهذا الخصوص، يحفظ تاريخ وبطولات وإنجازات جميع الألعاب بالنادي الأهلي، الذي يعد أحد أهم أركان تاريخ الحركة الرياضية السعودية، ويوثق الكتاب التاريخي، للفترة من العام 1355هـ الموافق 1937م لنهاية الموسم الرياضي الموافق 2021 - 2022م، ويعد مرجعًا تاريخيًا موثقًا يساهم بحفظ جزء كبير للغاية من تاريخ الرياضة في المملكة، علمًا بأن التاريخ المقترح والمتوقع لإصدار الكتاب، في فبراير/شباط من العام المقبل".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المحلي للمحترفين 3 مرات آخرها موسم 2015-2016 متفوقًا على الهلال والاتحاد بفارق كبير من النقاط.