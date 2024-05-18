إنقاذ مذهل من حارس اتحاد العاصمة في مواجهة مولودية الجزائر (فيديو)
أنقذ أسامة بن بوط، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة، مرماه من هدف كاد أن يحرزه زميله سليم بوخنشوش في شباكه، بشكل رائع، خلال المواجهة التي جمعت الفريق أمام نظيره مولودية الجزائر، مساء الجمعة.
وأحرز نادي المولودية لقب الدوري الجزائري، للمرة الأولى منذ 2010، بعدما حسم الديربي لمصلحته أمام اتحاد العاصمة 1-0، في الأسبوع الـ26 للمسابقة.
ويعود الفضل في فوز المولودية على الاتحاد إلى الإيفواري محمد زوغرانا الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 23، عبر تسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة مرتدة من حارس سوسطارة أسامة بن بوط.
وفي الدقيقة 74، قام سليم بوخنشوش بإعادة الكرة إلى أسامة بن بوط بشكل قوي، وبالطبع كان ممنوعا على الحارس أن يمسك بالكرة وإلا كانت احتسبت ركلة حرة على فريقه بسبب إعادتها من زميله، ليقوم أسامة بالقفز في الهواء بشكل رائع وإبعاد الكرة برأسه إلى ركلة ركنية، وحرص بوخنشوش على تقديم الاعتذار لحارسه على الأزمة التي كاد أن يضعه فيها.
ورفع المولودية رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق 14 نقطة عن شباب بلوزداد الثاني، فيما يحتلّ اتحاد العاصمة المركز الخامس برصيد 39 نقطة.
وقبل 4 مراحل من نهاية الموسم، حقق مولودية الجزائر اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، متساوياً مع اتحاد العاصمة، كما أنهى احتكار وفاق سطيف للقب في آخر أربعة مواسم، ليصعد لمنصة التتويج بعد 14 عاماً.
وحقق فريق المدرب باتريس بوميل 18 فوزاً، في مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، وهو الأفضل هجوماً برصيد 51 هدفاً، والأقوى دفاعاً بعد تلقيه 16 هدفاً حتى الآن.