إنقاذ مذهل من حارس اتحاد العاصمة في مواجهة مولودية الجزائر (فيديو)

أنقذ أسامة بن بوط، حارس مرمى فريق اتحاد العاصمة، مرماه من هدف كاد أن يحرزه زميله سليم بوخنشوش في شباكه، بشكل رائع، خلال المواجهة التي جمعت الفريق أمام نظيره مولودية الجزائر، مساء الجمعة.

وأحرز نادي المولودية لقب الدوري الجزائري، للمرة الأولى منذ 2010، بعدما حسم الديربي لمصلحته أمام اتحاد العاصمة 1-0، في الأسبوع الـ26 للمسابقة.

ويعود الفضل في فوز المولودية على الاتحاد إلى الإيفواري محمد زوغرانا الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 23، عبر تسديدة محكمة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة مرتدة من حارس سوسطارة أسامة بن بوط.