هيكتور كوبر يعلن رحيله عن تدريب منتخب سوريا

أعلن هيكتور كوبر رحيله عن تدريب المنتخب السوري لكرة القدم، بعد خسارته أمام اليابان بخماسية في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، اليوم الثلاثاء.

وكان كوبر قد تولى القيادة الفنية للمنتخب السوري، في فبراير 2023.

وبات منتخب سوريا على مشارف فقدان كامل فرصته في الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، لصالح منتخب كوريا الشمالية، الذي يخوض مباراته الأخيرة في المجموعة حاليًّا، أمام ميانمار.

وقال كوبر في تصريحاته عقب المباراة، وأبرزتها وسائل الإعلام السورية: "أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا، وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا.. للأسف هذه هي كرة القدم.. أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم.. أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معًا.. حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معًا وبذلنا جهدًا كبيرًا".