NBA.. طرد نجمي دوري السلة الأمريكي بعد تبادل للكمات في الملعب (فيديو)
شهدت إحدى مباريات دوري السلة الأمريكي التي جمعت فريقي هيوستن روكتس ويوتا جاز، شجارا وتبادلا للكمات بين نجمي الفريقين.
وتشاجر كل من غاباري سميث جونيور من هيوستن روكتس، وكريس دون من يوتا جاز لدرجة أنهما تبادلا اللكمات دون أن يتمكن أي منهما من إصابة الآخر.
وتم إبعاد اللاعبين من قبل الحكام وزملائهم في الفريق وأعضاء الجهاز الفني لكلا الفريقين، قبل أن تتطور الأمور لشجار أكبر.
ووقعت المشاجرة بعد خمس ثوانٍ من بدء الربع الثاني من المباراة وتم طرد كلا اللاعبين.
وقال كريس دون، عقب المباراة: "تبادلنا بعض الكلمات، وبعض الدفع، وتم طردنا. أتحمل مسؤولية أفعالي وأي شيء تقرره الرابطة بشأني، يجب أن أحترمه".
وواصل فريق هيوستن روكتس الزحف نحو مراكز الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في دوري السلة الأمريكي للمحترفين بتغلبه على يوتا جاز، بنتيجة (147 - 119)، محققا فوزه الثامن تواليا.