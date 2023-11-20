NBA.. بوسطن يهزم غريزليز ويعزز مسيرة انتصاراته بدوري السلة الأمريكي
عزز بوسطن سيلتيكس مسيرة انتصاراته لتمتد إلى ست مباريات متتالية بفوزه على أصحاب الضيافة ممفيس غريزليز 102-100 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كريستابس بورزينجيس 26 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة للفريق الفائز.
وبفضل رمية ثنائية تمكن بورزينجيس من كسر التعادل 100-100 قبل نهاية المباراة بدقيقة وثانية واحدة. وأتيحت أمام سانتي ألداما فرصة منح ممفيس التقدم لكن محاولته لتسديد رمية ثلاثية قبل نهاية المباراة بأربع ثوان باءت بالفشل. وحاول زاير وليامز متابعة الكرة المرتدة لكن بورزينجيس حال دون ذلك مع صفارة النهاية.
وأضاف جيسون تيتوم 20 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في سيلتيكس الذي فاز في 15 من آخر 16 مباراة خاضها أمام غريزليز.
ونجح البديل سام هاوزر لاعب بوسطن في تسجيل خمس رميات ثلاثية من محاولاته السبع ليبلغ عدد النقاط التي سجلها في المباراة 15 نقطة.
وكان ديزموند صاحب أعلى معدل من النقاط لممفيس برصيد 30 نقطة، كما قدَّم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه. وأنهى ألداما اللقاء مسجلًا 28 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة وتقديم ست تمريرات حاسمة.
وفي مباراة أخرى، سجل ليبرون جيمس 37 نقطة وهو أعلى معدل له خلال الموسم بينما أضاف زميله أنطوني ديفيز 27 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليفوز فريقهما لوس أنجليس ليكرز على ضيفه هيوستون روكتس 105-104.
وهذا هو الفوز الخامس لليكرز في ست مباريات خاضها بعد هزيمته 128-94 في ملعب هيوستون في الثامن من نوفمبر الجاري في مباراة غاب عنها ديفيز بسبب إصابة في الفخذ.
وقدم جيمس ثماني تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على ست كرات مرتدة أيضًا.
وقاد ديلون بروكس هجوم روكتس بتسجيله 24 نقطة بينما أضاف زميله ألبيرين سينجون 23 نقطة لكن ذلك لم يمنع الهزيمة الثانية على التوالي للفريق في لوس أنجليس بعد الخسارة 106-100 أمام كليبرز يوم الجمعة الماضي ما أنهى سلسلة انتصارات في ست مباريات.
وفي لقاءات أخرى، فاز تورونتو رابتورز على ضيفه ديترويت بيستونز 142-113 وفاز أورلاندو ماجيك خارج ملعبه على إنديانا بيسرز 128-116 وتغلب سكرامنتو كينغز على مضيفه دالاس مافريكس 129-113.