NBA.. بوسطن يهزم غريزليز ويعزز مسيرة انتصاراته بدوري السلة الأمريكي

ونجح البديل سام هاوزر لاعب بوسطن في تسجيل خمس رميات ثلاثية من محاولاته السبع ليبلغ عدد النقاط التي سجلها في المباراة 15 نقطة.

وكان ديزموند صاحب أعلى معدل من النقاط لممفيس برصيد 30 نقطة، كما قدَّم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه. وأنهى ألداما اللقاء مسجلًا 28 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة وتقديم ست تمريرات حاسمة.

وفي مباراة أخرى، سجل ليبرون جيمس 37 نقطة وهو أعلى معدل له خلال الموسم بينما أضاف زميله أنطوني ديفيز 27 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليفوز فريقهما لوس أنجليس ليكرز على ضيفه هيوستون روكتس 105-104.

وهذا هو الفوز الخامس لليكرز في ست مباريات خاضها بعد هزيمته 128-94 في ملعب هيوستون في الثامن من نوفمبر الجاري في مباراة غاب عنها ديفيز بسبب إصابة في الفخذ.

وقدم جيمس ثماني تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على ست كرات مرتدة أيضًا.