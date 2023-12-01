بعد تعرضه لأزمة قلبية.. نجل ليبرون جيمس يحصل على الضوء الأخضر للعودة لفريقه

وقال متحدث باسم عائلة جيمس في بيان: "حصل بروني جيمس الآن على موافقة أطبائه للعودة إلى كرة السلة بصورة كاملة".

وأضاف: "سيخضع بروني لتقييم أخير مع مسؤولي جامعة جنوب كاليفورنيا ويستأنف التمرين الأسبوع المقبل ويعود للمنافسات بعدها بفترة وجيزة".

وأصيب بروني (19 عاما) بأزمة قلبية خلال التدريب مع الفريق في 24 يوليو تموز الماضي ونقل على إثرها للمستشفى حيث أودع غرفة العناية المركزة قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة بعد ثلاثة أيام.

وقالت أسرته إن الفحوصات الطبية التي خضع لها كشفت أن عيبا خلقيا بالقلب هو السبب المحتمل وراء الأزمة القلبية.