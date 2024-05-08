سر انسحاب النصر السعودي من صفقتي دي بروين وكاسيميرو

خرج نادي النصر السعودي من سباق التعاقد مع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وكاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.

وتردد أن نادي النصر حاول التعاقد مع الثنائي، لكن إعلاميين مقربين من نادي النصر السعودي نفوا الأمر.

ويقدم كيفين دي بروين موسمًا مميزًا للغاية مع مانشستر سيتي، فيما يعيش كاسيميرو وضعية صعبة للغاية مع يونايتد ويقدم موسمًا للنسيان.

وقبل يوم واحد خسر مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس برباعية في مباراة شهدت مستوى مخيبًا لكاسيميرو الذي تم مراوغته خلالها 8 مرات كاملة.