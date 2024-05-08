سر انسحاب النصر السعودي من صفقتي دي بروين وكاسيميرو
خرج نادي النصر السعودي من سباق التعاقد مع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وكاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد.
وتردد أن نادي النصر حاول التعاقد مع الثنائي، لكن إعلاميين مقربين من نادي النصر السعودي نفوا الأمر.
ويقدم كيفين دي بروين موسمًا مميزًا للغاية مع مانشستر سيتي، فيما يعيش كاسيميرو وضعية صعبة للغاية مع يونايتد ويقدم موسمًا للنسيان.
وقبل يوم واحد خسر مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس برباعية في مباراة شهدت مستوى مخيبًا لكاسيميرو الذي تم مراوغته خلالها 8 مرات كاملة.
وبعد المباراة طلب محلل قنوات sbc من كاسيميرو مغادرة الدوري الإنجليزي والانتقال إما إلى الدوري السعودي وإمّا الدوري الأمريكي، واصفًا اللاعب "بأن كرة القدم قد فاتته".
ووفقًا للإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، فإن النصر يستهدف في موسم الانتقالات القادم لاعبين ما بين 25-30 وهو أمر لا ينطبق على كاسميرو ودي بروين اللذين تجاوزا الـ30.
ويبلغ دي بروين وكاسميرو من العمر 32 عامًا.
وقال المريسل عبر تويتر :" مليار مرة كررنا، دي بروين و كاسميرو لَيْسا ضمن اهتمامات النصر، النصر يستهدف لاعبين أعمارهم تتراوح بين 25-30".
وأمس الثلاثاء، قالت صحيفة ريليفو الإسبانية، إن نادي النصر السعودي اتفق مع أسطورة ريال مدريد فيرناندو هييرو ليتسلَّم منصب المدير الرياضي في النادي.
ووافق هييرو على المنصب المهم في النصر بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر.