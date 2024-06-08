استبعاد حارس اسكتلندا المخضرم جوردون من قائمة يورو 2024

استبعد حارس المرمى المخضرم كريغ جوردون من تشكيلة منتخب اسكتلندا في بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا، التي أعلنها المدرب ستيف كلارك بعد التعادل مع فنلندا، في آخر مباراة ودية، وشارك خلالها جوردون بديلا، ليصبح أكبر لاعب دولي سنا يشارك مع المنتخب طوال تاريخه.

وشارك جوردون، البالغ 41 عاما، بديلا لأنغوس جون خلال تعادل اسكتلندا 2-2 في هامبدون بارك، ليتفوق على ديفيد وير الذي شارك مع المنتخب في 2010 عندما كان عمره 40 عاما و116 يوما.

وعندما شارك جوردون كان منتخب بلاده متقدما 2-صفر.

وكان جوردون، لاعب فريق هارتس، تعرض لإصابة خطيرة في الساق في نهاية 2022 وعاد للملاعب في يناير من العام الجاري فقط.