استبعاد حارس اسكتلندا المخضرم جوردون من قائمة يورو 2024
استبعد حارس المرمى المخضرم كريغ جوردون من تشكيلة منتخب اسكتلندا في بطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا، التي أعلنها المدرب ستيف كلارك بعد التعادل مع فنلندا، في آخر مباراة ودية، وشارك خلالها جوردون بديلا، ليصبح أكبر لاعب دولي سنا يشارك مع المنتخب طوال تاريخه.
وشارك جوردون، البالغ 41 عاما، بديلا لأنغوس جون خلال تعادل اسكتلندا 2-2 في هامبدون بارك، ليتفوق على ديفيد وير الذي شارك مع المنتخب في 2010 عندما كان عمره 40 عاما و116 يوما.
وعندما شارك جوردون كان منتخب بلاده متقدما 2-صفر.
وكان جوردون، لاعب فريق هارتس، تعرض لإصابة خطيرة في الساق في نهاية 2022 وعاد للملاعب في يناير من العام الجاري فقط.
وقال المدرب كلارك للصحفيين: "لا يمكن أن أضم أربعة حراس للتشكيلة، كان قرار التخلي عن كريغ صعبا بالفعل بالنظر للإصابة التي تعافى منها.. وبالنظر إلى المدة بعد عودته وعدم احتلاله المركز الأول لحراسة المرمى في هارتس، بعد أن خاض سبع مباريات فقط منذ ديسمبر 2022.. هذه مدة طويلة."
وعلم جوردون بالقرار مساء الخميس، لكنه كان ضمن قائمة البدلاء في مباراة الجمعة، وشارك مع الفريق للمرة 75 خلال 20 عاما منذ ظهوره الدولي الأول.
وقال كلارك: "كان حديثا صعبا مع جوردون بالفعل، كان الموقف مشوبا بالعاطفة تماما بالنسبة لكل منا حسبما أعتقد".
واللاعب الآخر الذي استبعد من التشكيلة بعد ظهوره في القائمة الأولية هو مدافع رينجرز جون سوتر.
وكان بن دوك وليندون دايكس استبدلا بسبب الإصابة، في وقت سابق، باللاعبين تومي كونواي ولويس مورغان اللذين شاركا بديلين في مواجهة فنلندا، ويستمران ضمن التشكيلة.
وفي بطولة أوروبا، تلتقي اسكتلندا مع ألمانيا صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو الجاري، وتواجه بعد ذلك كلا من سويسرا والمجر ضمن المجموعة الأولى، أملا في بلوغ مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراس المرمى: زاندر كلارك وأنغوس جون وليام كيلي.
المدافعون: ليام كوبر وغرانت هينلي وجاك هندري وروس ماكروري وسكوت ماكينا وريان بورتيوس وأنتوني رالستون وآندي روبرتسون وجريغ تيلور وكيران تيرني.
لاعبو الوسط: ستيوارت أرمسترونغ وريان كريستي وبيلي جيلمور وريان جاك وكيني ماكلين وجون ماكجين وكالوم ماكغريغور وسكوت مكتوميناي.
المهاجمون: تشي أدامز وتومي كونواي وجيمس فورست ولويس مورغان ولورنس شانكلاند.