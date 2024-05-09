آرسنال يحدد سعر نجمه المطلوب في النصر السعودي
حدد مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي سعر بيع عقد الغاني توماس بارتي، لاعب الفريق، والذي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية سعودية وأوروبية، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقاً لما نشرته صحيفة "Ntvspor"، فإن إدارة آرسنال تتوقع الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 30 إلى 35 مليون يورو من بيع عقد توماس بارتي.
وأفادت الصحيفة نقلاً عن موقع "Football Insider"، إن بعض الأندية السعودية تستهدف ضم بارتي الموسم المقبل، ومن أبرزها النصر، والأهلي والخليج، التي قامت بالاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب هذا الصيف.
وذكرت الصحيفة، أن الصحفي أدريان سانشيز، أكد أن برشلونة الإسباني مهتم أيضاً باللاعب الغاني الذي يرتبط بعقد مع "الغانرز" حتى عام 2025، وأنه من الممكن أن ينضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب حاليا توماس بارتي بشكل أساسي مع آرسنال منذ عودته من الإصابة؛ إذ إنه يقدم مستويات رائعة مع "الغانرز" خلال المباريات الماضية.
وسبق أن أبدى النادي الأهلي اهتمامه بلاعب آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي النادي الإنجليزي رفضوا الاستغناء عن خدمات بارتي.
ويلعب توماس بارتي، البالغ من العمر 30 عاما، لآرسنال منذ 2020، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 50 مليون يورو، الذي لعب له في الفترة من 2015، وحتى 2020، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.