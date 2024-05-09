آرسنال يحدد سعر نجمه المطلوب في النصر السعودي

حدد مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي سعر بيع عقد الغاني توماس بارتي، لاعب الفريق، والذي يحظى باهتمام كبير من عدة أندية سعودية وأوروبية، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "Ntvspor"، فإن إدارة آرسنال تتوقع الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 30 إلى 35 مليون يورو من بيع عقد توماس بارتي.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن موقع "Football Insider"، إن بعض الأندية السعودية تستهدف ضم بارتي الموسم المقبل، ومن أبرزها النصر، والأهلي والخليج، التي قامت بالاستفسار عن إمكانية ضم اللاعب هذا الصيف.