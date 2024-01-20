هدف عكسي يحرم الأردن من الفوز على كوريا الجنوبية في كأس آسيا

سجلت كوريا الجنوبية هدفا قرب النهاية لتعوض تأخرها 2-1 أمام الأردن إلى تعادل ثمين 2-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في كأس آسيا، اليوم السبت.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع كوريا الجنوبية.

ويلتقي منتخب البحرين مع نظيره الماليزي في وقت لاحق اليوم ضمن المجموعة ذاتها، وكلاهما يبحث عن الانتصار الأول للحفاظ على فرص التأهل لدور الستة عشر.

وافتتح سون هيونغ-مين التسجيل لكوريا بعد تسع دقائق من البداية عبر ركلة جزاء حصل عليها بعد عودة الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد، لوجود خطأ على إحسان حداد لاعب الأردن.