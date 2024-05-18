رونالدو يعتذر لجمهور النصر السعودي بعد إهداره الفوز (فيديو)

حرص كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على تقديم اعتذار لجماهير فريقه، بعد التعادل أمام الهلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة، في إطار مباريات دوري روشن.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النصر والهلال، في مواجهتهما على ملعب "الأول بارك" في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي.

وظهر رونالدو متأثرا بالنتيجة عقب المباراة؛ إذ حرص على التوجه للجماهير وتحيتهم بطريقته المعتادة، قبل أن يوجه لهم الشكر والاعتذار.