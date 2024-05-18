رونالدو يعتذر لجمهور النصر السعودي بعد إهداره الفوز (فيديو)
حرص كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على تقديم اعتذار لجماهير فريقه، بعد التعادل أمام الهلال، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة، في إطار مباريات دوري روشن.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة النصر والهلال، في مواجهتهما على ملعب "الأول بارك" في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري السعودي.
وظهر رونالدو متأثرا بالنتيجة عقب المباراة؛ إذ حرص على التوجه للجماهير وتحيتهم بطريقته المعتادة، قبل أن يوجه لهم الشكر والاعتذار.
وبعد نهاية المباراة بالتعادل، ظهرت علامات الحسرة على وجه كريستيانو رونالدو؛ إذ أخفق نادي النصر بتحقيق الفوز على غريمه التقليدي، ثم طالب زملاءه بالتوجه نحو المدرجات لتحية المشجعين.
ورغم تسجيل 33 هدفًا في 29 مباراة بدوري روشن السعودي، وهز شباك الهلال مرتين في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلا أن النجم البرتغالي واصل عدم زيارة الشباك الهلالية للمباراة الثالثة على التوالي، بعد مباراتي الدوري ونصف نهائي كأس السوبر السعودي.
ورفع النصر رصيده إلى 78 نقطة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن الهلال، المتصدر بـ90 نقطة، والذي حسم لقب دوري روشن السعودي، للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، قبل جولتين على نهاية الموسم.