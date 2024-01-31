أحدث تطورات صفقات الزمالك ومدربه الجديد
يسعى نادي الزمالك بقوة لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي بعد الإعلان بشكل رسمي، عن رفع إيقاف القيد عن الفريق الأبيض.
ونجح مجلس الزمالك في تسوية مستحقات اتحاد الكرة المقدرة بـ15 مليون جنيه من المديونية المتأخرة على القلعة البيضاء كي يتسنى للنادي قيد صفقاته الشتوية.
وفقًا للعديد من التقارير فقد حسم الزمالك تعاقده مع أحمد حمدي، لاعب خط وسط النادي الأهلي ونادي مونتريال الكندي السابق، لمدة 3 سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى مهاب ياسر، جناح نادي الداخلية، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا.
كما تعاقد مسؤولو الزمالك مع المدافع الفلسطيني ياسر حمد، بجانب الجناح الأوغندي ترافيس موتيابا، على أن يتم الكشف عن الصفقات الجديدة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
فيما قال الإعلامي الرياضي هاني حتحوت: "قصة انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك متوقفة لبعض الوقت بسبب أزمة مع مسؤولي بيراميدز، كما تمت صفقة انتقال سيف فاروق جعفر للفريق الأبيض بعد تنازله عن مستحقاته مع بيراميدز".
كما يسعى الزمالك لضم مصطفى أشرف، لاعب بروسيا مونشنغلادباخ، إذ قال والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية: "المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة حتى الآن وفي الساعات المقبلة تحسم نهائيًّا، من جانبنا اتفقنا على كل شيء".
وأضاف: "يوجد بعض الخلافات بين (الطرفين) الزمالك وبروسيا، على نسبة العقد في حالة البيع وطريقة الدفع، وهي في مرحلة الرتوش الأخيرة، وقد يتم حسم الصفقة غدًا".
مدرب الزمالك الجديد
من ناحية أخرى، يقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز، مديرًا فنيًّا للفريق، وسبق للبرتغالي العمل كمساعد مع فيريرا مدرب الأبيض السابق.
ومن المقرر أن يصل المدرب يوم الخميس للاجتماع مع إدارة الزمالك وإعلان التعاقد معه.
وبدأ صاحب الـ53 عامًا التدريب في عمر 25 عامًا، وكان مدربًا مساعدًا في نادي باكوس دي فيريرا ثم كوفيليا البرتغاليين، ثم انتقل إلى بورتو كمساعد لفيريرا مدرب الزمالك السابق.
وكان فريق فيديوتون المجري عام 2013 أولى تجارب غوميز كمدير فني، بعدها انتقل إلى السعودية وتولى تدريب التعاون، الذي كان يلعب فيه عماد متعب وعصام الحصري ومصطفى فتحي.
وحصد المدرب البرتغالي جوزيه بطولة واحدة طوال مسيرته، وهي كأس السوبر السعودي 2016/2017 مع الأهلي السعودي.