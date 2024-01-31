أحدث تطورات صفقات الزمالك ومدربه الجديد

مدرب الزمالك الجديد

من ناحية أخرى، يقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز، مديرًا فنيًّا للفريق، وسبق للبرتغالي العمل كمساعد مع فيريرا مدرب الأبيض السابق.

ومن المقرر أن يصل المدرب يوم الخميس للاجتماع مع إدارة الزمالك وإعلان التعاقد معه.

وبدأ صاحب الـ53 عامًا التدريب في عمر 25 عامًا، وكان مدربًا مساعدًا في نادي باكوس دي فيريرا ثم كوفيليا البرتغاليين، ثم انتقل إلى بورتو كمساعد لفيريرا مدرب الزمالك السابق.

وكان فريق فيديوتون المجري عام 2013 أولى تجارب غوميز كمدير فني، بعدها انتقل إلى السعودية وتولى تدريب التعاون، الذي كان يلعب فيه عماد متعب وعصام الحصري ومصطفى فتحي.

وحصد المدرب البرتغالي جوزيه بطولة واحدة طوال مسيرته، وهي كأس السوبر السعودي 2016/2017 مع الأهلي السعودي.