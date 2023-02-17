فينسنت أبو بكر: رحلت عن النصر رغم محاولات رونالدو إقناعي بالبقاء
كشف قائد الكاميرون فينسنت أبو بكر عن محاولة النجم كريستيانو رونالدو إقناعه بالبقاء في النصر السعودي عقب وصوله من مانشستر يونايتد.
وعرف أبو بكر أن النصر سيضطر إلى التضحية بلاعب أجنبي لإفساح المجال لتسجيل رونالدو في كشوفاته ليصبح هو الراحل عن تشكيلة الفريق، لكنه قال لمديره الفني رودي غارسيا إنه تلقى "عروض" للعب في مكان آخر وإنه يريد ترك النادي "لأسباب عائلية".
وكان يتبقى عام على نهاية عقد الدولي الكاميروني مع النصر، وأوضح في حديثه إلى ببرنامج Talents d'Afrique على قناة Canal + الفرنسية : "تحدثنا قليلاً وكان رأي (رونالدو( أنه يريدني أن أبقى، قلت له لا، سأرحل لأسباب عائلية، سألني عن مكان عائلتي، وأخبرته أنهم في فرنسا ولذا أفضل الذهاب إلى تركيا الأقرب، وأخبرني أنه من الأفضل، إذا كانت عائلتك بعيدة حقًا، فالأمر أكثر تعقيدا، كنت حازما، وأردت المغادرة".
انضم أبو بكر إلى النصر في يوليو/تموز 2021 قادما من بشكتاش وسجل 13 هدفا وسجل ستة تمريرات حاسمة، وساعدته مشاركته مع النصر في 39 مباراة في كافة المسابقات في تأمين مكانه في تشكيلة الكاميرون في مونديال 2022.
وتصدر أبو بكر عناوين الصحف أثناء تمثيل بلاده في قطر بعدما سجل هدفا رائعا في شباك البرازيل المرشحة للفوز بالبطولة.
ومع ذلك، عاد إلى المملكة العربية السعودية ليعرف بوصول رونالدو عندما سُئل عما إذا كان منزعجًا، أجاب أبو بكر بنعم، لكنه أصر على أن الأمر انتهى، معتبرا أنه اتخذ القرار الصحيح.
قال: "لقد غادرت لأن الأمر لم يكن سهلاً. عندما وصل كريستيانو، استدعاني مدرب (النصر) رودي جارسيا إلى مكتبه أخبرني أن اللاعب الدولي عادة ما يجب أن يغادر، إما أنا أو جلال الدين مشاريبوف (من أوزبكستان) ، إما أنا أو بيتي مارتينيز، أخبرته أنني كنت أرغب بالفعل في المغادرة من قبل، وبصراحة، عندما كان كريستيانو قادمًا، سيتم تقليل وقت لعبي للمباريات وكانت من الأفضل لي المغادرة".
وأضاف قائد الكاميرون "تلقيت عروضا من بينها عرض من بشكتاش، أرادوا مني أن أبقى حتى نهاية الموسم، قلت بصراحة أفضل الرحيل، كان الأمر معقدًا بعض الشيء لكنهم أخيرا سمحوا لي بالرحيل".