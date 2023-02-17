فينسنت أبو بكر: رحلت عن النصر رغم محاولات رونالدو إقناعي بالبقاء

وعرف أبو بكر أن النصر سيضطر إلى التضحية بلاعب أجنبي لإفساح المجال لتسجيل رونالدو في كشوفاته ليصبح هو الراحل عن تشكيلة الفريق، لكنه قال لمديره الفني رودي غارسيا إنه تلقى "عروض" للعب في مكان آخر وإنه يريد ترك النادي "لأسباب عائلية".

وكان يتبقى عام على نهاية عقد الدولي الكاميروني مع النصر، وأوضح في حديثه إلى ببرنامج Talents d'Afrique على قناة Canal + الفرنسية : "تحدثنا قليلاً وكان رأي (رونالدو( أنه يريدني أن أبقى، قلت له لا، سأرحل لأسباب عائلية، سألني عن مكان عائلتي، وأخبرته أنهم في فرنسا ولذا أفضل الذهاب إلى تركيا الأقرب، وأخبرني أنه من الأفضل، إذا كانت عائلتك بعيدة حقًا، فالأمر أكثر تعقيدا، كنت حازما، وأردت المغادرة".

انضم أبو بكر إلى النصر في يوليو/تموز 2021 قادما من بشكتاش وسجل 13 هدفا وسجل ستة تمريرات حاسمة، وساعدته مشاركته مع النصر في 39 مباراة في كافة المسابقات في تأمين مكانه في تشكيلة الكاميرون في مونديال 2022.