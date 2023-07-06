دي ماريا يعود إلى بنفيكا في صفقة انتقال حر
مدة العقد ستكون عاما واحدا
عاد أنخيل دي ماريا إلى بنفيكا بطل دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في فترة ثانية للجناح الأرجنتيني مع الفريق الذي بدأ معه رحلته في أوروبا وارتدى قميصه من 2007 إلى 2010.
دي ماريا لعب الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي بعد سبعة أعوام ناجحة مع باريس سان جيرمان
ونشر بنفيكا فيديو للإعلان عن ضم اللاعب البالغ عمره 35 عاما، وقال: "أهلا بك مجددا دي ماريا".
وأشارت تقارير إلى أن مدة العقد ستكون عاما واحدا، في صفقة انتقال مجاني.
ورحل دي ماريا من بنفيكا إلى ريال مدريد الإسباني، حيث فاز معه بالدوري، بالإضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.
ولعب دي ماريا الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي بعد سبعة أعوام ناجحة مع باريس سان جيرمان.
وسينضم دي ماريا إلى مواطنه نيكولاس أوتامندي. وفاز الثنائي بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي.