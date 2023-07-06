دي ماريا يعود إلى بنفيكا في صفقة انتقال حر

ورحل دي ماريا من بنفيكا إلى ريال مدريد الإسباني، حيث فاز معه بالدوري، بالإضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

ولعب دي ماريا الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي بعد سبعة أعوام ناجحة مع باريس سان جيرمان.

وسينضم دي ماريا إلى مواطنه نيكولاس أوتامندي. وفاز الثنائي بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي.