رونالدو وجيسوس وبونو.. تعرف على جوائز "الأفضل في الدوري السعودي
حقق جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، اليوم الأربعاء، بعد قيادة الهلال للقب من دون هزيمة.
وكان البرتغالي جيسوس (69 عاما)، الذي مدد تعاقده لموسم واحد مع الهلال، أمس الثلاثاء، قد فاز بجائزة أفضل مدرب في الشهر خمس مرات متتالية هذا الموسم، في إنجاز لا سابق له.
وقال حساب الدوري السعودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بطل الدوري.. جورجي جيسوس يفوز بجائزة المدرب الأفضل عن موسم 2023-2024".
ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى
كما فاز المغربي ياسين بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في دوري روشن السعودي 2023-2024.
بونو لعب 31 مباراة وتصدى لـ 62 تسديدة، وكان الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه بالتساوي مع ميندي بـ15 مباراة.
كما كان بونو صاحب أفضل معدل تصديات بـ75% في هذا الموسم.
رونالدو أفضل هداف
كما فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هداف عن موسم 2023-2024.
وسجل النجم البالغ 39 عاما هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري، وحقق رقمًا تاريخيًا كأكثر من سجل في موسم واحد.
وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها أمس الاثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.
كما تجاوز كريستيانو الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الذي أحرز للنصر 34 هدفًا في نسخة 2018ـ2019.
وبات رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.
وسبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر.
واختتم الهلال الموسم وله 96 نقطة، متقدما بفارق 14 نقطة عن النصر فريق النجم كريستيانو رونالدو، ليحقق فريق المدرب جيسوس أعلى معدل نقاط في تاريخ الدوري، وفقا لما ذكره موقع البطولة على الإنترنت.
وحقق الهلال، الذي فاز بالدوري للمرة السادسة في ثماني سنوات، العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم، بعدما فاز 9-صفر على الحزم، في أكبر انتصار في تاريخ الدوري، كما حقق أطول سلسلة انتصارات متتالية بواقع 24 فوزا.
وسجل الهلال 101 هدف، وهو أكبر عدد أهداف تم تسجيله في موسم واحد.