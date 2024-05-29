رونالدو وجيسوس وبونو.. تعرف على جوائز "الأفضل في الدوري السعودي

رونالدو أفضل هداف

كما فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل هداف عن موسم 2023-2024.

وسجل النجم البالغ 39 عاما هذا الموسم مع النصر السعودي 35 هدفا في 31 مباراة في الدوري، وحقق رقمًا تاريخيًا كأكثر من سجل في موسم واحد.

وتضمنت هذه الأهداف تسجيل "هاتريك" 4 مرات، و5 ثنائيات، آخرها أمس الاثنين أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة.

كما تجاوز كريستيانو الرقم القياسي السابق المسجَّل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، الذي أحرز للنصر 34 هدفًا في نسخة 2018ـ2019.

وبات رونالدو أول لاعب يصبح هدافا لأربعة دوريات مختلفة: الإسباني، والإنجليزي، والإيطالي، والسعودي.

وسبق لرونالدو أن توّج هدافا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر.