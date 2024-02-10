مباراة ريال مدريد وجيرونا.. لماذا تعد أهم مواجهة في الليغا؟

مباراة الأهداف

أحد الأشياء التي يمكن أن توقعها في المباراة هو الجانب الهجومي والأهداف، فجيرونا الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الليغا هذا الموسم متقدمًا بفارق بـ4 أهداف عن ريال مدريد.

ويمتلك ريال مدريد معدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، بينما يملك جيرونا 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

وليس هذا فحسب؛ بل سيتواجه أفضل هدافي الليغا بعدما استعاد جيرونا جهود أرتيم دوفبيك الذي سجل 14 هدفًا في 21 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الليغا.

في حين يملك ريال مدريد جود بيلينغهام الذي لا يقدم المستوى المثالي التي قدمه في بداية الموسم، لكن جودته هي سلاح الميرنغي الرئيس في الهجوم.

وسجل بيلينغهام 14 هدفًا في 20 مباراة في الليغا، حيث سيحاول تسجيل هدفه الثاني في 2024.

وسيعمل اللاعب الإنجليزي على التسجيل مرة أخرى، في العام 2024، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط وكان من ركلة جزاء.