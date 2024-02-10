مباراة ريال مدريد وجيرونا.. لماذا تعد أهم مواجهة في الليغا؟
يشهد ملعب سانتياغو برنابيو مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وضيفه جيرونا، اليوم السبت في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
وبحسب تقرير لصحيفة "سبورت" فإن المباراة ستكون مليئة بكرة القدم والتكتيكات، ويمكن أن تكون أهم مباراة هذا الموسم في الليغا.
وحال فوز ريال مدريد فإنه سيبتعد خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، ويملك حاليًا 58 نقطة، ويتقدم بنقطتين عن جيرونا الثاني.
مباراة الأهداف
أحد الأشياء التي يمكن أن توقعها في المباراة هو الجانب الهجومي والأهداف، فجيرونا الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الليغا هذا الموسم متقدمًا بفارق بـ4 أهداف عن ريال مدريد.
ويمتلك ريال مدريد معدل 2.1 هدف في المباراة الواحدة، بينما يملك جيرونا 2.3 هدف في المباراة الواحدة.
وليس هذا فحسب؛ بل سيتواجه أفضل هدافي الليغا بعدما استعاد جيرونا جهود أرتيم دوفبيك الذي سجل 14 هدفًا في 21 مباراة ويتصدر ترتيب هدافي الليغا.
في حين يملك ريال مدريد جود بيلينغهام الذي لا يقدم المستوى المثالي التي قدمه في بداية الموسم، لكن جودته هي سلاح الميرنغي الرئيس في الهجوم.
وسجل بيلينغهام 14 هدفًا في 20 مباراة في الليغا، حيث سيحاول تسجيل هدفه الثاني في 2024.
وسيعمل اللاعب الإنجليزي على التسجيل مرة أخرى، في العام 2024، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط وكان من ركلة جزاء.
مشاكل دفاع
يعاني ريال مدريد من مشاكل دفاعية حيث يغيب عنه منذ أشهر كل من: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، وجميعهم يعانون من إصابات بقطع في الرباط الصليبي.
وانضم ناتشو إلى قائمة المصابين، في حين من المتوقع عودة أنطونيو روديغر الذي قد يلعب أساسيًا أمام جيرونا رغم أنه قد يعاني من بعض الانزعاج.
وبتواجد روديغر سيشعر كارلو أنشيلوتي بالارتياح، لكنه سيتعين عليه الاختيار اللاعبين في مراكز أخرى.
ومن المتوقع أن يعتمد أنشيلوتي على أوريلين تشواميني في قلب الدفاع إلى جانب روديغر، مع وضع داني كارفاخال في الجانب الأيمن وفيرلاند ميندي على الجانب الأيسر.
عقلية جيرونا الدفاعية
ومن الأمور التي أكد عليها ميشيل مدرب جيرونا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة هي "العقلية الدفاعية" التي يجب أن يتحلّى بها فريقه في "المباراة التي يجب أن يعاني فيها".
وقالت "سبورت" إن هذه التصريحات يمكن أن تعني إعلان نوايا من جيرونا أمام ريال مدريد مع غياب دالي بليند.
وتوقعت الصحيفة أن يعتمد جيرونا على قلب الدفاع إيريك غارسيا، وسيرافقه أنتال يعقوبيشفيلي أو خوانبي لوبيز أو أرناو مارتينيز.
وسيكون ر خيارًا أكثر تحفظًا لمواجهة سرعة فينيسيوس جونيور، مع القدرة أيضًا على وضع نفسه كقلب دفاع ثالث أو ظهير وهمي عندما يمتلك فريقه الكرة.
مواجهة فينيسيوس وسافينيو
ستتركز الأنظار على البرازيليين فينيسيوس جونيور وسافينيو لاعبي ريال مدريد وجيرونا على الترتيب.
وأثبت سافينيوالذي سيوقع لمانشستر سيتي، الصيف المقبل، أنه لاعب فتاك وصانع خطورة دائم، فيما تراجع مستوى فينيسيوس هذا الموسم ويعود ذلك للإصابات.
وأكدت "سبورت" أن فينيسيوس جونيور وسافينيو سيكونان مصدر مشاكل لدفاع كل فريق.