ماذا قدم روما في أول مباراة بعد رحيل مورينيو؟

خاض روما أول مباراة له دون المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي رحل عن تدريب الفريق قبل أيام بعد تردي النتائج وتراجع ترتيب الفريق في الدوري الإيطالي بشكل واضح.

روما فاز على فيرونا صاحب المركز الـ18، مساء السبت، بهدفين لهدف، وربما لو طالت المباراة قليلًا لنجح فيرونا في الفوز حيث امتلك الخطورة والكرة في الربع ساعة الأخيرة وأهدر قبلها ركلة جزاء وألغي لهم هدفًا كان ليلقب اللقاء تمامًا.

لكن ذلك الفوز ليس مقياسًا لمدى براعة القيادة الفنية الجديدة، أو لمدى سوء المدرب القديم للذئاب، على النقيض فقد أظهرت أن المشكلة أكبر من مجرد تغيير المدير الفني.